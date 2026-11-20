Акция „Терор“ на ГДБОП в Перник. Има трима арестувани и обвинени за рекет и изнудване на клиенти на фирми за „бързи кредити“.

Сред задържаните е лидерът на организираната престъпна група, създадена с користна цел и да извършва насилствени действия и принуда над длъжници.

В хода на разследването са установени и членовете на сдружението, сред които и бивш полицейски служител.

Трима от задържаните вече са привлечени като обвиняеми за участие в престъпната схема – мъже на 28, на 29 и на 31 години. С постановление на наблюдаващия прокурор оставането им в ареста е продължено на до 72 часа.

Според събраните до момента доказателства те са действали от началото на годината и предварително са се сговорили за деянията - системен психически тормоз и физическо насилие с цел изнудване, причиняване на телесни повреди, самоуправство и повреждане на движимо и недвижимо имущество.