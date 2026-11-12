Акция на ГДБОП в Перник: Двама са задържани при разследване за данъчни измами и пране на пари

Двама мъже са задържани при акция на ГДБОП срещу група, заподозряна в укриване на доходи от строителна дейност в Перник. Разследването е за данъчни измами и последващо пране на пари.

В хода на разследването е установено, че престъпната дейност е осъществявана от лица с влезли в сила присъди за притежание на наркотици и акцизни стоки без бандерол.

При акцията, проведена на 11 ноември със съдействието на киберполицаи и служители на НАП, са претърсени пет адреса. Иззети са над 10 000 евро в брой, счетоводна документация и компютърни програми. Открити са още две радиостанции, три проследяващи устройства и 13 регистрационни табели за моторни превозни средства.

Двамата мъже са задържани за 24 часа по Закона за МВР. Действията са извършени под надзора на Окръжна прокуратура - Перник.

По случая са разпитани свидетели, а работата по разкриването на цялостната престъпна дейност продължава.