Новини
Търси
Подкаст
Политика

Президентството: "Не е време за политически изявления в тези черни дни"

Президентството: "Не е време за политически изявления в тези черни дни"
БТА

Трети ден след инцидента Йотова не е изразила своите съболезнования

"Не е време за политически изявления в тези черни дни. Сега усилията на цялата държава са фокусирани върху живота и здравето на пострадалите, помощта за техните семейства и върху разследването на причините за инцидента". С тези думи от пресслужбата на държавния глава Илияна Йотова отговориха на запитване на Actualno.com относно липсата на позиция на президента за трагичните катастрофи на магистрала "Тракия", при които загинаха 12 души, а десетки се борят за живота си.

Трети ден след инцидента Йотова не е изразила своите съболезнования за жертвите или да се е обърнала към ранените и техните семейства. 

От президентската институция са посочили, че в знак на съпричастност към жертвите и пострадалите в тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" държавният глава Илияна Йотова прекрати участието си в Парижкия форум за мир и отмени планираните съпътстващи срещи

"От момента на катастрофата президентът е в непрекъснат контакт с министър-председателя, с всички ресорни министри и отговорни органи. Държавният глава планира среща в президентската институция с представители на неправителствени организации, ангажирани с темата за състоянието на пътната безопасност в страната", уточняват от президентската институция.

Още по темата

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

ЦИК отмени церемонията по връчването на удостоверенията на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

ЦИК отмени церемонията по връчването на удостоверенията на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Парламентът прие нови правила за бюджетното планиране, опозицията предупреди за риск от по-висок дълг

Парламентът прие нови правила за бюджетното планиране, опозицията предупреди за риск от по-висок дълг

„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

Павел Попов, ДБ към Георги Вълчев: Заложени са над 70 млн. евро за безплатни учебници, какво ще пише в тях

Павел Попов, ДБ към Георги Вълчев: Заложени са над 70 млн. евро за безплатни учебници, какво ще пише в тях

Радев от Дъблин: Свързаността е най-важният елемент за сигурността и икономиката ни

Радев от Дъблин: Свързаността е най-важният елемент за сигурността и икономиката ни

"Продължаваме промяната" започва подписка в защита на личните асистенти

"Продължаваме промяната" започва подписка в защита на личните асистенти

Водещи

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

  • Преди 4 минути
Унгарското правителство ще ратифицира Истанбулската конвенция

Унгарското правителство ще ратифицира Истанбулската конвенция

  • Преди 6 минути
Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

  • Преди 9 минути
Армения вдига бариерите пред търговията с ЕС

Армения вдига бариерите пред търговията с ЕС

  • Преди 19 минути
Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

  • Преди 21 минути
Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

  • Преди 23 минути
От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

  • Преди 29 минути
България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

  • Преди 36 минути
Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба

Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба

  • Преди 36 минути
Парламентът прие нови правила за бюджетното планиране, опозицията предупреди за риск от по-висок дълг

Парламентът прие нови правила за бюджетното планиране, опозицията предупреди за риск от по-висок дълг

  • Преди 38 минути
Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

  • Преди 39 минути
Георги Пеев: Не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти

Георги Пеев: Не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

  • Преди 51 минути