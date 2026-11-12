Президентството: "Не е време за политически изявления в тези черни дни"

"Не е време за политически изявления в тези черни дни. Сега усилията на цялата държава са фокусирани върху живота и здравето на пострадалите, помощта за техните семейства и върху разследването на причините за инцидента". С тези думи от пресслужбата на държавния глава Илияна Йотова отговориха на запитване на Actualno.com относно липсата на позиция на президента за трагичните катастрофи на магистрала "Тракия", при които загинаха 12 души, а десетки се борят за живота си.

Трети ден след инцидента Йотова не е изразила своите съболезнования за жертвите или да се е обърнала към ранените и техните семейства.

От президентската институция са посочили, че в знак на съпричастност към жертвите и пострадалите в тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" държавният глава Илияна Йотова прекрати участието си в Парижкия форум за мир и отмени планираните съпътстващи срещи.

"От момента на катастрофата президентът е в непрекъснат контакт с министър-председателя, с всички ресорни министри и отговорни органи. Държавният глава планира среща в президентската институция с представители на неправителствени организации, ангажирани с темата за състоянието на пътната безопасност в страната", уточняват от президентската институция.