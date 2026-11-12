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Сериозен интерес към испански национал на Тотнъм

Сериозен интерес към испански национал на Тотнъм
AP/БТА

Три клуба от Висшата лига в битка за Педро Поро

Тотнъм може да се раздели с един от основните си футболисти - Педро Поро, през януарския трансферен прозорец. Интерес към испанския национал имат Ливърпул, Челси и Манчестър Сити. 

И трите клуба са изпратили запитвания за цената на десния бек, твърди TEAMtalk, като добавя, че интерес към защитника имат още Реал Мадрид и Барселона. 

Английските отбори са се свързали със съответните страни, за да проучат възможността за трансфер на 27-годишният футболист през зимата.

Договорът на Педро Поро с Тотнъм е до лятото на 2031 година. "Шпорите" ще държат да получат над 57 млн. паунда за правата на испанеца. 

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