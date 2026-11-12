Двама гвардейци припаднаха пред Макрон по време на официална церемония в Елисейския дворец

Двама военнослужещи от френската Републиканска гвардия припаднаха по време на официалната церемония по посрещането на словашкия президент Петер Пелегрини в Елисейския дворец в Париж. Инцидентите се случиха в непосредствена близост до френския държавен глава Еманюел Макрон, съобщи френската телевизия BFM TV.

Кадри от церемонията показват как единият гвардеец отдава чест, но малко след това започва да губи равновесие и се свлича на земята.

Видеозапис, разпространен от Reuters, показва момента, в който автомобилът на Пелегрини пристига пред президентската резиденция. Тогава на гвардееца му прилошава, той изпуска сабята си и пада само на няколко крачки от Макрон. Френският президент чува шума, обръща се и се приближава към него.

Припадналият военнослужещ е отстранен бързо от мястото. Междувременно словашкият президент вече е излязъл от автомобила си, но остава видимо изненадан от случилото се и изчаква пред стълбите на двореца, отбелязва BFM TV.

Малко по-късно, докато Макрон и Пелегрини се поздравяват, от другата страна на двора и втори член на Републиканската гвардия губи съзнание и изпуска оръжието си.

Журналистите, присъстващи на церемонията, реагират на необичайните инциденти. В крайна сметка Макрон придружава словашкия си колега към сградата на Елисейския дворец.

Към момента не са оповестени причините за припадъците, нито информация за здравословното състояние на двамата гвардейци.