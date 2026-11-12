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Двама гвардейци припаднаха пред Макрон по време на официална церемония в Елисейския дворец

Двама гвардейци припаднаха пред Макрон по време на официална церемония в Елисейския дворец
АР/БТА

Към момента не са оповестени причините за припадъците, нито информация за здравословното състояние на двамата гвардейци

Двама военнослужещи от френската Републиканска гвардия припаднаха по време на официалната церемония по посрещането на словашкия президент Петер Пелегрини в Елисейския дворец в Париж. Инцидентите се случиха в непосредствена близост до френския държавен глава Еманюел Макрон, съобщи френската телевизия BFM TV.

Кадри от церемонията показват как единият гвардеец отдава чест, но малко след това започва да губи равновесие и се свлича на земята.

Видеозапис, разпространен от Reuters, показва момента, в който автомобилът на Пелегрини пристига пред президентската резиденция. Тогава на гвардееца му прилошава, той изпуска сабята си и пада само на няколко крачки от Макрон. Френският президент чува шума, обръща се и се приближава към него.

Припадналият военнослужещ е отстранен бързо от мястото. Междувременно словашкият президент вече е излязъл от автомобила си, но остава видимо изненадан от случилото се и изчаква пред стълбите на двореца, отбелязва BFM TV.

Малко по-късно, докато Макрон и Пелегрини се поздравяват, от другата страна на двора и втори член на Републиканската гвардия губи съзнание и изпуска оръжието си.

Журналистите, присъстващи на церемонията, реагират на необичайните инциденти. В крайна сметка Макрон придружава словашкия си колега към сградата на Елисейския дворец.

Към момента не са оповестени причините за припадъците, нито информация за здравословното състояние на двамата гвардейци.

 

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