Вучич: В Сърбия започна разпадането на сектора за отбрана и сигурност

Носителят на листата "Александър Вучич - Обединена Сърбия" Александър Вучич заяви днес, че е започнало разпускането на сръбския сектор за отбрана и сигурност, всичко това по нареждане на чуждестранни разузнавателни служби, предаде Танюг.

Във видеоклип, публикуван в Instagram, Вучич заяви, че целта на гонитбата, водена от спечелилите изборите, е да се "скрие истинската истина, тоест, че целта им е да разбият държавата Сърбия и нейния военен, отбранителен и охранителен сектор".

"Всички основни роли в преследването на тези, които мислят различно, тези, които пазиха държавата, всички лостове бяха поети от неправителствени организации", каза Вучич.