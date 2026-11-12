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Вучич: В Сърбия започна разпадането на сектора за отбрана и сигурност

Вучич: В Сърбия започна разпадането на сектора за отбрана и сигурност
Снимка: AP/БТА

Лидерът на листата "Александър Вучич - Обединена Сърбия" обвини чуждестранни разузнавателни служби за натиска срещу държавния сектор

Носителят на листата "Александър Вучич - Обединена Сърбия" Александър Вучич заяви днес, че е започнало разпускането на сръбския сектор за отбрана и сигурност, всичко това по нареждане на чуждестранни разузнавателни служби, предаде Танюг.

Във видеоклип, публикуван в Instagram, Вучич заяви, че целта на гонитбата, водена от спечелилите изборите, е да се "скрие истинската истина, тоест, че целта им е да разбият държавата Сърбия и нейния военен, отбранителен и охранителен сектор".

"Всички основни роли в преследването на тези, които мислят различно, тези, които пазиха държавата, всички лостове бяха поети от неправителствени организации", каза Вучич.

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