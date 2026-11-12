Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

Турция и Китай подписаха споразумение за сътрудничество в областта на възобновяемата енергия, което предвижда инвестиции от приблизително 15 милиарда долара и изграждането на 7000 мегавата комбинирани соларни и вятърни мощности, предава Turkey Today.

Меморандумът за разбирателство беше сключен с Националната енергийна администрация на Китай по време на климатичната среща на върха на ООН КОП31 (COP31) в Анталия, съобщи в четвъртък турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

Документът предвижда още двете държави да разработят нови системи за съхранение на енергия и да изградят преносен електроенергиен капацитет от 4000 мегавата.

Китайски технологии за турската вятърна индустрия

Байрактар подчерта, че партньорството ще улесни трансфера на технологии и ще подкрепи местното производство на оборудване за вятърни турбини, което ще даде по-голяма роля на турските производители в разрастващия се сектор на възобновяемата енергия. По думите му споразумението ще разшири зелените мощности на страната и ще допринесе съществено за развитието на местната индустрия.

Сделката надгражда досегашните усилия на Анкара и Пекин за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, включително при преноса на електроенергия, батерийните технологии и промишленото производство. По време на посещението си в Китай през септември 2025 г. Байрактар проведе разговори с китайски официални лица и компании, като очерта офшорната вятърна енергия, съхранението на енергия и производството на батерии като ключови сфери за партньорство. Тогава той акцентира и върху възможностите китайски фирми да открият заводи в Турция, особено за соларни панели и вятърни турбини, както и върху съвместни проекти за преносна инфраструктура към европейските пазари.

Част от Националната енергийна визия до 2040 г.

Турският енергиен министър определи документа като историческа стъпка, която напълно съответства на дългосрочната стратегия на Анкара за укрепване на сигурността на доставките и ускоряване на зеления преход. В рамките на своята Национална енергийна визия 2040 Турция си поставя за цел да увеличи общия си инсталиран електроенергиен капацитет от сегашните приблизително 128 гигавата до 281 гигавата през 2040 г., като 175 гигавата от тях ще бъдат от слънчеви и вятърни централи.

Новото споразумение с Пекин идва на фона на поредица от мащабни сделки, сключени от Анкара по време на форума в Анталия.

Сред тях е меморандум със Саудитска Арабия за изграждане на допълнителни 3000 мегавата зелени мощности в рамките на по-широко споразумение за 5000 мегавата с участието на компанията ACWA Power.

Отделно Турция подписа 10 договора на стойност 5,1 милиарда долара с Азиатската банка за развитие, Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, Световната банка и Ислямската банка за развитие в подкрепа на зеления преход и устойчивостта на инфраструктурата.

Анкара сключи и регионално партньорство за чиста енергия с България, Азербайджан и Грузия, насочено към трансграничен пренос и търговия с електроенергия, което може да отвори нов маршрут за доставки на зелена енергия от Каспийския регион към европейските пазари.