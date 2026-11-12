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Канада влиза в битката за втората АЕЦ на Турция

Канада влиза в битката за втората АЕЦ на Турция
АП/БТА

За реализацията на втора ядрена мощност Анкара вече води паралелни преговори с Канада, Южна Корея, Русия, Япония и Китай

Канадската група „АткинсРеалис“ (AtkinsRealis) обяви днес, че е сключила споразумение с турската държавна компания за атомна енергия ТЮНАШ за изготвяне на проучване за осъществимост на проект за нова атомна електроцентрала в Турция, съобщи агенция Ройтерс.

Меморандумът е подписан от дъщерното дружество на канадската компания „Канду Енерджи“ (Candu Energy) в рамките на климатичната конференция на ООН КОП31 (COP31) в Анталия. Според параметрите на документа ще бъдат извършени както анализ за осъществимост, така и предпроектно инженерно проучване и проектиране (FEED) за евентуална централа с няколко реактора. Предвижда се проучването да бъде финализирано до края на 2027 г.

Пред Ройтерс президентът по атомните проекти в „АткинсРеалис“ Джо Сейнт Джулиан уточни, че в момента двете страни обсъждат изграждането на съоръжение с шест реактора и обща мощност от 4,5 гигавата. По думите му планът предвижда инженеринговото проучване да приключи до 2028 г., след което да бъде взето и окончателното инвестиционно решение. Сейнт Джулиан допълни още, че страните са договорили и пътна карта за финансирането на мащабния проект.

Анкара активно търси начини да разшири ядрената си програма извън вече строящата се АЕЦ „Аккую“ с мощност от 4,8 гигавата в средиземноморския окръг Мерсин, която се изгражда от руската корпорация „Росатом“. Пускането на тази централа беше отлагано няколко пъти, като настоящите очаквания на „Росатом“ са първият реактор да достигне за първи път ядрена верижна реакция до края на настоящата година.

За реализацията на втора ядрена мощност Турция вече води паралелни преговори с Канада, Южна Корея, Русия, Япония и Китай. Миналата седмица при представянето на националния енергиен план турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар обяви целта ядреният капацитет на страната да достигне 10 гигавата до 2040 г. и да покрива 11 процента от електропотреблението. Той посочи, че през 2027 г. ще бъде взето решение за изграждане на нови мощности в Синоп на черноморския бряг или в турската част на Тракия. Интересът на „АткинсРеалис“ беше потвърден и на най-високо политическо ниво при визитата на канадския премиер Марк Карни в Истанбул на 22 октомври, а главният изпълнителен директор на компанията Иън Едуардс посочи именно Синоп като вероятна локация за бъдещата централа.

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