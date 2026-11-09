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Заради повреда изключиха първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния

Заради повреда изключиха първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния
AP/БТА

Няма опасност за ядрената безопасност, персонала или околната среда

Първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния отново е изключен от националната енергийна система заради повреда, съобщиха от Министерството на енергетиката в информация, предава БТА.

Това се случва няколко дни след повторното му включване.  

От „Нуклеарелектрика“, компанията оператор на румънската атомна електроцентрала, съобщиха, че повредата е възникнала в неядрената част на реактора и увериха, че няма опасност за ядрената безопасност, персонала или околната среда.

Компанията е взела решение да смени техническия директор на централата, като промяната влиза в сила от 1 декември.

По-рано днес стана ясно, че в неделя срещу понеделник през нощта е била задействана процедурата по пускането в експлоатиация на втория блок на АЕЦ „Черна вода“. 

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