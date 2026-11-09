Полагат асфалт само на първите два от общо 7 км на прохода Арбаконак

Цели 20 дни след обещанието, че проходът Арабаконак ще е ремонтиран и пуснат за движение се оказва, че едва на първите близо два от общо седем километра се полага асфалт, предава БТВ.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков бе обявил: „Ние с държавни средства ще направим така, че той да бъде възможен и да бъде проходим. Строителите положиха ангажимент в рамките на 20 дни това да се случи.“

20 дни по-късно пътят е далеч от готов, а първият асфалт беше положен тази сутрин.

В момента се поставя първият слой на прохода Арабаконак. След него ще бъде поставен износващият слой, след това маркировката и трябва да бъде пуснато движението.

Въпреки ремонтните дейности има шофьори, решили да заобиколят трафика на магистралата.