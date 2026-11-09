Нова кампания в столичните училища среща младежите с техните спортни идоли

Столична община стартира нова образователно-мотивационна програма под надслов „Героите в нас“. Инициативата има за цел да срещне софийските ученици лице в лице с популярни и успели личности, които да споделят своя личен и професионален път. Чрез преки разговори с младите хора, гостуващите идоли ще разказват за цената на успеха, преодоляването на житейските и професионалните препятствия, както и за усилията, които остават скрити зад големите постижения.

Първият официален гост на проекта ще бъде сребърната олимпийска медалистка в скока на височина Мирела Демирева. На 11 ноември 2026 г. от 13:30 ч. тя ще гостува на учениците от 7. СУ „Св. Седмочисленици“ в София. Събитието се организира в партньорство с Българската федерация по лека атлетика.

Мирела Демирева е сред емблематичните имена в съвременната българска лека атлетика. Нейните най-силни международни триумфи на открито са концентрирани през 2016 г., когато тя завоюва сребърното отличие на Олимпийските игри в Рио де Жанейро, а малко по-рано през същата година стана и европейска вицешампионка на първенството в Амстердам.

По време на училищното събитие децата ще се запознаят от първо лице с историята на лекоатлетката. Дискусията ще се фокусира върху развиването на лична мотивация, силата на постоянството и смелостта да преследваш целите си. Демирева ще говори пред седмокласниците и за обратната страна на медала – как се приемат спортните разочарования, откъде се намира воля за продължаване след тежък неуспех и какъв е точният характер на прехода от чист талант към световно постижение.

Основната философия зад „Героите в нас“ стъпва на идеята, че директният контакт с позитивни ролеви модели може да даде на младежите необходимата увереност да открият своите собствени силни страни и да погледнат по нов начин на бъдещите си възможности. Срещата в 7. СУ е само началото на дългосрочна серия от училищни гостувания на вдъхновяващи българи, с които местната власт ще се опита да стимулира потенциала на младото поколение.