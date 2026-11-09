Ливански гражданин с кокаин зад волана опита да подкупи полицай в София

Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем ливански гражданин за предлагане на подкуп на полицейски служител и шофиране след употреба на наркотични вещества.

Според обвинението на 8 ноември около 12:25 ч. в столичния квартал „Надежда“ мъжът е предложил подкуп от 200 евро на полицейски служител, като е поставил парите в багажника на служебен автомобил. Целта му била полицаят да не извърши действия по служба и да не състави акт за административно нарушение.

Обвиняемият е управлявал лек автомобил след употреба на кокаин. Наркотичното вещество е установено с техническо средство и проба за проверка на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични вещества.

С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

На 8 ноември 2026 г. е образувано досъдебно производство, което се води от 02 РУ-СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

На 10 ноември СГП предстои да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.