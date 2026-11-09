Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ливански гражданин с кокаин зад волана опита да подкупи полицай в София

Ливански гражданин с кокаин зад волана опита да подкупи полицай в София
pixabay

Мъжът предложил 200 евро на полицейски служител и е задържан за срок до 72 часа

Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем ливански гражданин за предлагане на подкуп на полицейски служител и шофиране след употреба на наркотични вещества.

Според обвинението на 8 ноември около 12:25 ч. в столичния квартал „Надежда“ мъжът е предложил подкуп от 200 евро на полицейски служител, като е поставил парите в багажника на служебен автомобил. Целта му била полицаят да не извърши действия по служба и да не състави акт за административно нарушение.

Обвиняемият е управлявал лек автомобил след употреба на кокаин. Наркотичното вещество е установено с техническо средство и проба за проверка на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични вещества.

С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

На 8 ноември 2026 г. е образувано досъдебно производство, което се води от 02 РУ-СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

На 10 ноември СГП предстои да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение„задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още по темата

Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Столична община търси директор за устройствено планиране при липса на главен архитект

Столична община търси директор за устройствено планиране при липса на главен архитект

Откриха наркотици в хладилен бус за риба в Бургас

Откриха наркотици в хладилен бус за риба в Бургас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Водещи

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

  • Преди 8 минути
Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

  • Преди 18 минути
Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

  • Преди 18 минути
България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания

  • Преди 23 минути
"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

  • Преди 39 минути
ХИВ епидемия в 27 руски региона

ХИВ епидемия в 27 руски региона

  • Преди 39 минути
МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

  • Преди 40 минути
Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

  • Преди 50 минути
В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

  • Преди 52 минути
Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

  • Преди 55 минути
Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

  • Преди 1 час