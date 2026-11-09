Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

Нови аварии по топлопреносната мрежа оставиха домакинства в няколко столични квартала без парно и топла вода. Засегнати са части от „Дружба 1“, „Изток“, „Мусагеница“ и „Левски Г“, сочи информацията, публикувана на сайта на „Топлофикация София“.

В квартал „Дружба 1“ топлоподаването към блокове 100, 101 и 129 е спряно от 11:40 ч. на 9 ноември. По предварителни данни на дружеството отстраняването на аварията трябва да приключи до 13 ноември.

В квартал „Изток“ също има прекъсване на топлоподаването. Засегнати са хотел „Четири сезона“, няколко адреса на улица 131, както и сградите на бул. „Г. М. Димитров“ №26 и №32. Очаква се отоплението и топлата вода да бъдат възстановени на 11 ноември.

До същата дата се очаква да продължи и аварията в част от „Мусагеница“, където без топлоподаване са блокове 86Б, 87, 88, 88А, 107, 108, 109 и 111, както и училище „Иван Апостолов“.

В квартал „Левски Г“ е засегнат блок 9, като прогнозният срок за възстановяване на услугата е 10 ноември.

Паралелно с новите аварии все още не са отстранени и повреди от предходни дни, които продължават да оставят без отопление и топла вода жители на „Красна поляна 1“, „Гео Милев“, „Слатина“, „Младост 1“ и „Гоце Делчев“.

В „Красна поляна 1“ засегнатите обекти включват множество жилищни блокове, адреси на улица „Одоровци“ и 28. СУ „Алеко Константинов“. Прекъсвания има и в отделни сгради в „Гео Милев“ и „Слатина“, както и в жилищни блокове в „Младост 1“.

В „Гоце Делчев“ също има множество засегнати адреси. Освен жилищни сгради прекъсванията обхващат 73. СУ „Владислав Граматик“, Детска градина №7 „Детелина“ и Центъра за социална рехабилитация „Благовещение“.