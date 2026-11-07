"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

"Възраждане - София" се обяви против предложението на столичния кмет Васил Терзиев за отдаване на "Топлофикация София" на концесия. От партията настояват за смяна на ръководството на дружеството, независима проверка на управлението и изготвяне на план за финансово оздравяване при запазване на общинския контрол.

В позиция на групата в Столичния общински съвет се изразяват съмнения, че задълбочаващите се финансови и технически проблеми на дружеството могат да бъдат използвани като аргумент за представянето на концесията като единствен възможен изход.

От "Възраждане" посочват, че задълженията на "Топлофикация София" вече надхвърлят 1,3 млрд. евро. Според партията допълнително притеснение пораждат твърденията на "Булгаргаз", че ръководството не спазва графиците за плащане и не предоставя необходимата финансова информация.

От формацията настояват кметът Васил Терзиев да обясни и промяната в оценката си за управлението на дружеството. Те припомнят, че през 2024 г. той определи назначенията в общинските дружества като скандални, докато в настоящата му позиция се говори за подобрено управление на "Топлофикация София" през последните две години.

Партията поставя под въпрос и предложението за независим анализ, след като концесията вече е представена като предпочитан вариант.

Според общинските съветници анализът трябва да сравни различните възможности за бъдещето на дружеството, включително финансовото му оздравяване при запазване на общинската собственост и контрол.

Сред основните въпроси, на които "Възраждане" настоява да бъде отговорено, е кой ще поеме натрупаните задължения.

"Ще бъдат ли поети от бъдещия оператор и при какви условия? Ще останат ли в общинското дружество? Предвижда ли се разсрочване или частично отписване от държавните кредитори, бюджетно финансиране или държавни гаранции? Каква част от финансовата тежест би могла да бъде прехвърлена върху абонатите чрез бъдещите им сметки?", питат от партията.

От формацията предупреждават, че евентуална държавна подкрепа за бъдещ концесионер може да прехвърли част от финансовата тежест върху данъкоплатците, а условията по сделката могат да окажат влияние и върху сметките на потребителите.

"Възраждане" настоява и за пълна прозрачност относно евентуалните частни оператори, консултанти и финансови условия на бъдещата концесия.

От партията посочват, че въпросите за евентуален лобизъм и нерегламентирани комисионни следва да бъдат предмет на обществен контрол, като изрично уточняват, че подкрепата за концесионния модел сама по себе си не е доказателство за корупция.

В заключение "Възраждане - София" настоява за смяна на ръководството на "Топлофикация София", независима проверка на договорите и управлението, разследване на евентуални злоупотреби и публичен инвестиционен план за оздравяване на дружеството, без то да бъде отдавано на концесия.