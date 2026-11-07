Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

Банкомат е бил разбит в Пловдив в ранните часове на 7 ноември. Посегателството е извършено на улица "Васил Левски", само на метри от сградата на Трето районно полицейско управление, съобщава NOVA.

По първоначална информация извършителите са действали между 3:00 и 4:00 часа сутринта. Пред банковия клон са разположени два банкомата, като обект на посегателството е станало едното устройство.

Според неофициална информация банкоматът е бил зареден с 10 000 евро предходната вечер. Въпреки опита за кражба извършителите не са успели да отнемат пари.

Причината е задействането на алармената система на банковия клон, след което нападателите са избягали от мястото.

На място са пристигнали полицейски екипи, които са предприели действия по установяване на извършителите.

"Имаше полицейски коли, които бяха обградили кръстовището", разказва очевидец пред NOVA.

От полицията в Пловдив потвърждават, че няма откраднати пари. Иззети са записите от охранителните камери в района, които ще бъдат използвани при издирването на извършителите.

След инцидента служители на банката са поставили картони и предупредителен надпис, че повреденият банкомат не работи.

Към момента няма информация за задържани лица. Не са съобщени и допълнителни подробности за начина, по който е било разбито устройството.

Разследването продължава, като полицията работи по установяването на извършителите на неуспешния опит за кражба.