Феновете на ЦСКА с шествие за дербито с Левски

Феновете на ЦСКА организират шествие преди дербито с Левски в неделя. Феновете ще тръгнат от улица „Иван Асен“, където се намира магазина им, като началото на събирането ще бъде в 14:30 часа.

"Армейци, утре започваме да се събираме в 14:30 около магазина ни на "Иван Асен", а малко по-късно ще потеглим като юмрук към Националния стадион. 90 минути пълно себераздаване, воля и сърце за ЦСКА! Всички на мача! Напред, червените!", написаха във "Фейсбук" от "Трибуна Сектор Г".

ЦСКА се изправя срещу Левски в неделя от 17:00 часа.