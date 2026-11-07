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Феновете на ЦСКА с шествие за дербито с Левски

Феновете на ЦСКА с шествие за дербито с Левски
БТА

"Червените" привърженици се събират в 14:30 около магазина им на "Иван Асен"

Феновете на ЦСКА организират шествие преди дербито с Левски в неделя. Феновете ще тръгнат от улица „Иван Асен“, където се намира магазина им, като началото на събирането ще бъде в 14:30 часа.

"Армейци, утре започваме да се събираме в 14:30 около магазина ни на "Иван Асен", а малко по-късно ще потеглим като юмрук към Националния стадион. 90 минути пълно себераздаване, воля и сърце за ЦСКА! Всички на мача! Напред, червените!", написаха във "Фейсбук" от "Трибуна Сектор Г".

ЦСКА се изправя срещу Левски в неделя от 17:00 часа.

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