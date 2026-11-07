Девет проверки само в едно село: Мечки създават проблеми в Родопите

Общо 26 проверки по сигнали за щети върху селскостопанско имущество и домашни животни, за които се предполага, че са причинени от кафяви мечки, са извършени от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян. Това съобщи директорът на екоинспекцията Екатерина Гаджева, цитирана от БТА.

Най-много проверки са направени в землището на село Сливка, община Баните, където са регистрирани девет случая. На второ място е село Триград, община Девин, с четири проверки.

Три проверки са извършени и в землището на село Стояново, община Ардино, като при една от тях не е установено категорично, че щетите са нанесени от мечка.

Сигнали са проверени и в районите на селата Гьоврен, Михалково, Стоманево и Осиково в община Девин, Две тополи и Гълъбово в община Баните, Ягодина в община Борино, Мугла в община Смолян, както и Любино и Бял извор в община Ардино.

Данните показват, че сигналите обхващат множество населени места в Родопите. Не всички проверени случаи обаче са потвърдени като щети, причинени от кафяви мечки.

На фона на сигналите кметът на Смолян Николай Мелемов отправи предупреждение към жителите на общината да предприемат превантивни мерки срещу навлизането на дивите животни в населените места.

Според местните власти през есенно-зимния период мечките активно търсят храна, което увеличава вероятността да се приближат до жилищни райони и стопански постройки.

Гражданите се призовават да не оставят хранителни отпадъци извън контейнерите, да събират падналите плодове в дворовете си и да не оставят храна за домашни животни на открито през нощта.

При среща с мечка хората не трябва да се приближават до животното, да го преследват или да го провокират. Ако мечка бъде забелязана в населено място или в близост до жилищни сгради, гражданите трябва да се отдалечат на безопасно разстояние и да подадат сигнал на телефон 112.

От общината предупреждават още, че децата и домашните животни не бива да бъдат оставяни без надзор в райони, за които има данни за присъствие на мечки.

При непосредствена опасност за живота и здравето на хората не трябва да се предприемат самостоятелни действия за прогонване или залавяне на дивото животно.

Местните власти призовават жителите да спазват предпазните мерки, за да се ограничи рискът от опасни срещи между хора и мечки в населените места.