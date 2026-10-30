Как да реагираме при среща с мечка? Експерт от WWF с важни съвети

Случаите на забелязани мечки на Витоша и в Благоевградско отново поставиха въпроса за безопасността при среща с диви животни. Александър Дуцов от WWF обясни пред NOVA как трябва да реагират хората.

"Всяка една мечка може да бъде опасна", предупреди експертът. По думите му дори животно, което няма намерение да напада, може да причини сериозни наранявания.

Най-важното правило е хората да запазят дистанция и да не провокират животното.

"Най-важното нещо е да не приближавате мечката и да не се опитвате да я храните, да си правите селфита или да заставате с гръб към нея", подчерта Дуцов.

Той обясни, че младите мечки понякога навлизат в райони близо до населени места, тъй като по-благоприятните територии в планината са заети от по-силни животни.

Експертът посочи и възможностите за предотвратяване на конфликти чрез устройства, които излъчват звукови и светлинни сигнали. По думите му при експерименти в Италия и Гърция подобни системи са показали положителен ефект в около 80% от случаите.

WWF работи и по създаването на протокол за спешни ситуации с мечки, който да бъде съгласуван с Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите.

Предвижда се създаване на специализирани екипи, които да реагират при навлизане на мечки в населени места, нападения над пчелини или случаи на ранени и попаднали в капани животни.

При среща с мечка специалистите препоръчват хората да останат спокойни, да не бягат и бавно да се отдалечат, без да доближават животното.