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Google изпраща AI чипове в Космоса с планове за изграждане на центрове за данни

Google изпраща AI чипове в Космоса с планове за изграждане на центрове за данни

Първият прототип на сателит, оборудван с разработените от Google процесори TPU (Tensor Processing Unit), ще бъде изведен в ниска околоземна орбита с мисията Transporter 18 на SpaceX

Google подготвя първите си изпитания на изчислителна инфраструктура в Космоса, като част от проекта Suncatcher. Компанията планира да провери дали мощни компютърни чипове с изкуствен интелект могат да работят надеждно в орбита и дали в бъдеще могат да бъдат изградени космически центрове за данни.

Първият прототип на сателит, оборудван с разработените от Google процесори TPU (Tensor Processing Unit), ще бъде изведен в ниска околоземна орбита с мисията Transporter 18 на SpaceX.

Изпитанията ще покажат как хардуерът издържа на натоварванията при изстрелване, космическата радиация и екстремните температурни колебания. Радиацията представлява особен риск, тъй като може да наруши работата на електронните компоненти и да предизвика грешки при обработката на данни.

Google вече е провела наземни тестове на своите TPU чипове в съоръжение към Калифорнийския университет в Дейвис. Проверката в реални орбитални условия обаче е необходима, за да се установи доколко надеждно функционират те в космическа среда.

Друг важен елемент от изпитанията е охлаждането. Във вакуума на Космоса традиционните системи с въздушно охлаждане не могат да се използват, затова Google ще тества комбинация от топлинни тръби и радиатори за отвеждане на топлината от мощните процесори.

От компанията уточняват, че първата мисия има експериментален характер. Целта е да бъдат събрани данни за работата на оборудването и да се установят потенциални технически проблеми, а не да се демонстрира готов център за данни в Космоса.

Следващата стъпка е планирана за 2027 г., когато Google възнамерява да изведе два сателита, за да изпита лазерни комуникационни връзки с висока пропускателна способност. Те ще бъдат от ключово значение за свързването на бъдещи орбитални компютърни системи.

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