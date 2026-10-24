Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

Около 250 000 дървета са били изсечени във Финландия за подготовката на терени за центрове за данни на Google, преди да приключи задължителната оценка на въздействието върху околната среда, съобщава британският вестник „Гардиън“.

Горските площи са разчистени край Мухос, в Северна Финландия, югоизточно от град Оулу. На мястото на дърветата са останали оголени терени, кални участъци, следи от тежка строителна техника и натрупани земни маси.

Проектите край Мухос и Каяани, разположени на около 145 километра един от друг, са част от инвестицията на Google на стойност 15 млрд. долара във финландска инфраструктура за изкуствен интелект. Плановете бяха обявени през септември.

Финландските власти разпоредиха спиране на дейностите

Финландската агенция за лицензиране и надзор е наредила на Tuike Finland Oy, дружеството, представляващо Google в страната, временно да прекрати подготвителните работи на двете площадки.

В района на Мухос са разчистени приблизително 330 хектара горски терени. Значителни площи са били засегнати и край Каяани.

Съгласно финландските правила за подобни проекти оценката на въздействието върху околната среда трябва да предхожда мащабните дейности по подготовката на терена. Според надзорния орган обаче на двете площадки вече са извършени съществени промени – изсечени са дървета, премахнат е горният почвен слой, изградени са пътища и складови площи и са променени отводнителни съоръжения.

„Според нас въпросните мерки ще променят околната среда и ще доведат до въздействия, чието установяване и оценяване са сред основните цели на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда“, заяви Томми Муилу, ръководител на отдела по околна среда към надзорната агенция.

На компанията е даден срок до 23 октомври да прекрати дейностите. При неизпълнение на разпореждането могат да последват допълнителни санкции, включително глоба.

Местните жители алармират за щети върху природата

Разчистването на горите предизвика недоволство сред жителите на района и природозащитните организации. Според местни хора унищожаването на естествените местообитания е променило движението на дивите животни, включително на вълците, които вече се появяват по-често в близост до населените места.

„Вълци започнаха да идват в селото, защото всички диви животни напуснаха гората“, разказва Ани Ранта пред „Гардиън“.

Тя изразява притеснения и за шума от строителните дейности, който според нея се усилва от скалистия терен.

„Това, което ме тревожи при центровете за данни, е и шумът. Тук почвата е твърда скала. Дори докато стоим и разговаряме, се чува“, посочва Ранта.

По информация на британското издание след изсичането водите в близост до строителната площадка са придобили кафеникав цвят. Съобщава се и за замърсяване на потоци, които се вливат в река Оулуйоки.

Жителите настояват Google да поеме отговорност за последиците от проекта. Анти Яконен от Мухос критикува начина, по който е извършено разчистването.

„Това е направено по грешния начин. По американски. Без никакъв разум. Изобщо“, заявява той пред „Гардиън“.

Яконен призовава компанията да допринесе и за възстановяването на местната популация от сьомга, която според него е била унищожена вследствие на изграждането на водноелектрически съоръжения преди години.

Природозащитници обвиняват компанията в прибързани действия

Председателката на Финландската асоциация за опазване на природата Хана Халменпяя също разкритикува действията на Google. По думите ѝ компанията е придобила обширните терени и е започнала изсичането, без да изчака приключването на необходимите процедури.

„Те купиха огромната площ и просто започнаха да я изсичат. Това е чиста арогантност и е изумително“, казва Халменпяя пред британския вестник.

Критиците на проекта смятат, че технологичните компании бързат да изграждат нови центрове за данни, докато законодателството не успява да се адаптира със същото темпо към развитието на изкуствения интелект.

Сред местните жители има и опасения за сигурността. Според тях новите съоръжения биха могли да се превърнат в потенциална цел на руска агресия на фона на напрежението в региона.

„Не искам да има такива центрове във Финландия. Не харесвам цялата идея за изкуствения интелект и за промените в света. Всичко се случва прекалено бързо, прекалено рано“, споделя Ранта.

Google обещава възстановяване на част от горските площи

Ръководителят на Google във Финландия Анти Ярвинен заяви, че компанията е смятала, че разполага със законово основание да започне мащабното разчистване. Той обаче поднесе извинения за нанесените щети.

От Google посочват, че ще изпълнят указанията на финландските власти и ще предприемат мерки за защита на водните ресурси. Компанията планира също да засади дървета върху около 130 хектара в района на Мухос.

Природозащитниците обаче предупреждават, че новите насаждения няма да могат бързо да компенсират загубата на естествени местообитания и настъпилите промени в екосистемата.

„Чудя се защо трябва да жертваме толкова много от природата си. Отстъпват твърде лесно“, коментира природозащитникът Веса Хююрюляйнен пред „Гардиън“.

Случаят поставя въпроса за екологичната цена на инвестициите в изкуствен интелект. Финландия се стреми да привлече технологични компании и да развива инфраструктурата за центрове за данни, но проектите край Мухос и Каяани предизвикаха спор за баланса между икономическите ползи и опазването на природата.