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Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен
АП/БТА

Президентът на ФИФА защити позицията си след скандала с търговските права

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че разполага с подкрепата на „огромното, преобладаващо мнозинство“ от световния футбол. Пред BBC Sport той отхвърли възможността да напусне поста си заради проваления проект FIFA Forward Enterprise.

„Няма нищо лошо в това да не сме на едно мнение. Напълно нормално е да имаме несъгласия и различни гледни точки, но след това трябва да можем да продължим напред“, коментира Инфантино.

Проектът предвиждаше част от търговските права на ФИФА да бъдат прехвърлени на частна инвестиционна компания. Предложението предизвика сериозна съпротива и беше оттеглено само няколко дни след представянето му.

Ръководители на УЕФА, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ впоследствие изпратиха съвместно писмо, в което отправиха тежки обвинения към президента на ФИФА. УЕФА настоя световната централа да публикува всички ключови документи около проекта до 2 ноември.

След разрастването на скандала Инфантино проведе серия от международни срещи в Мароко, Доминиканската република, Кабо Верде и Япония. Според информациите той е успял да укрепи подкрепата си преди изборите за президент на ФИФА през следващата година.

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