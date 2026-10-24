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Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли
АП/БТА

Португалецът коментира съдийството и отказа да разкрие тактиката си срещу Барселона

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо демонстрира увереност преди неделното Ел Класико на „Камп Ноу“, но предупреди, че моментната форма няма особено значение в подобен двубой.

„Намираме се в добра динамика, играем добре и отбелязваме голове. В Ел Класико обаче няма значение какво си направил преди това. Този мач е различен. Реал Мадрид с Моуриньо печели титли“, заяви португалецът.

Моуриньо засегна и темата за съдийството, след като в медиите се появиха различни информации за рефера на срещата. Той подчерта, че по принцип вярва в качествата на арбитрите, но настоя правилата да бъдат спазвани.

„Името на съдията никога не ме притеснява. Приемам, че той е добър. Това, което ме дразни, е, когато правилата се нарушават. Преди три седмици се появи едно име, сега друго, а никой от клуба не ми е казал официално кой ще ръководи мача“, коментира специалистът.

Наставникът отказа да разкрие как Реал ще се опита да спре Ламин Ямал. „Той е страхотен футболист и към големите играчи трябва да се отнасяме с уважение. Едно е да уважаваш, а друго – да променяш цялата си структура и да забравяш собствената си идентичност. Няма да го направим“, категоричен беше Моуриньо.

Попитан дали ще заложи на по-атакуващ футбол заради слабостите в защитата на Барселона, португалецът отговори с усмивка: „Умен си, но аз не съм глупав!“

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