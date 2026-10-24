Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо демонстрира увереност преди неделното Ел Класико на „Камп Ноу“, но предупреди, че моментната форма няма особено значение в подобен двубой.

„Намираме се в добра динамика, играем добре и отбелязваме голове. В Ел Класико обаче няма значение какво си направил преди това. Този мач е различен. Реал Мадрид с Моуриньо печели титли“, заяви португалецът.

Моуриньо засегна и темата за съдийството, след като в медиите се появиха различни информации за рефера на срещата. Той подчерта, че по принцип вярва в качествата на арбитрите, но настоя правилата да бъдат спазвани.

„Името на съдията никога не ме притеснява. Приемам, че той е добър. Това, което ме дразни, е, когато правилата се нарушават. Преди три седмици се появи едно име, сега друго, а никой от клуба не ми е казал официално кой ще ръководи мача“, коментира специалистът.

Наставникът отказа да разкрие как Реал ще се опита да спре Ламин Ямал. „Той е страхотен футболист и към големите играчи трябва да се отнасяме с уважение. Едно е да уважаваш, а друго – да променяш цялата си структура и да забравяш собствената си идентичност. Няма да го направим“, категоричен беше Моуриньо.

Попитан дали ще заложи на по-атакуващ футбол заради слабостите в защитата на Барселона, португалецът отговори с усмивка: „Умен си, но аз не съм глупав!“