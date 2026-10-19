Лапорта нападна Реал Мадрид преди Ел Класико

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи остри критики към Реал Мадрид преди тежката седмица, в която каталунците ще се изправят срещу Пари Сен Жермен и големия си съперник в Испания.

„Реал Мадрид загуби доверие както на институционално ниво, така и на терена“, заяви Лапорта пред „L'Équipe“.

Той коментира и отношенията между двата клуба на фона на разследването по случая „Негрейра“.

„Искат да отклонят вниманието, но това не дава резултат. Мисля, че са поели по грешен път и плащат цената. Вече нямаме никакви отношения. Дори бих казал, че сме в открито противоречие“, каза президентът на Барселона.

Лапорта засегна и привличането на Килиан Мбапе от Реал, като постави под съмнение баланса между звездите в състава.

„Не можеш да имаш повече от един петел в кокошарника. Това никога не работи. Приоритетът във футбола трябва да бъде отборът, но Реал Мадрид винаги е предпочитал големите имена“, заяви той.

Каталунецът обвини президента на Реал Флорентино Перес, че използва случая „Негрейра“, за да отклонява вниманието от резултатите на мадридския клуб.

„Перес се опитва да се оправдае, като разпространява лъжи за случая. Резултатът обаче е един и същ - Реал Мадрид не е спечелил нищо от две години“, завърши Лапорта.