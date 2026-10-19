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ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция
АП/БТА

Вътрешният министър Лоран Нунес изключи отлагане на двубоя, а около „Парк де Пренс“ ще бъдат въведени допълнителни мерки за сигурност

Мачът между Пари Сен Жермен и Барселона от Шампионската лига ще се проведе по предварителната програма въпреки напрегнатата обстановка във Франция. Това потвърди министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.

Двубоят е насрочен за вторник, 20 октомври, от 22:00 часа българско време на стадион „Парк де Пренс“. Към момента френските власти не разглеждат възможност за промяна на датата или началния час.

„Не се обсъжда отлагане на мача между Пари Сен Жермен и Барселона, нито на останалите срещи от Шампионската лига. Въпросът е решен“, заяви Нунес.

През уикенда протестите във Франция прераснаха в сериозни сблъсъци, вандализъм и грабежи в Париж и редица други големи градове. Безредиците принудиха правителството да поиска въвеждането на частични и локални вечерни часове, но пълно ограничение за цялата френска столица беше изключено.

Срещата между ПСЖ и Барселона не е определена като високорискова. Около стадиона обаче ще бъдат въведени ограничения за достъп до определени зони и други превантивни мерки за сигурност. За деня на мача няма предварително обявена демонстрация, което би трябвало да улесни придвижването на привържениците.

Барселона се сблъска и с транспортни затруднения преди пътуването. Гъста мъгла на летище „Шарл дьо Гол“ забави полета на каталунците, които пристигнаха във френската столица около 80 минути по-късно от планираното.

Двубоят на „Парк де Пренс“ е част от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

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