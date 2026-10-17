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Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона
БТА

Алекс Баена реализира единствения гол срещу Еспаньол

Атлетико Мадрид постигна петата си поредна победа в Ла Лига, след като надделя драматично с 1:0 като гост на Еспаньол в мач от 9-ия кръг на испанското първенство. В герой за „дюшекчиите“ се превърна Алекс Баена, който вкара в 90-ата минута. Така тимът на Диего Симеоне събра 22 точки на второто място, докато „папагалчетата“ са 12-и с 8 точки.

Алекс Грималдо напредна по лявото крило с топка в крака и комбинира с Хулиан Алварес. Аржентинецът тръгна към вътрешността на терена и подаде за Баена, който с прекрасен изстрел препарира Анхел Фортуно, пращайки топката в дясната част от вратата му.

Преди това двата отбора удариха по една греда. Леандро Кабрера направи това за Еспаньол в края на първата част, а след почивката Маркос Йоренте също имаше малшанс. Атлетико Мадрид е само на две точки от лидера Барселона, който обаче е с мач по-малко.

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