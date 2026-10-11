Барселона прави най-добрия старт в историята си

Барселона прави най-добрия старт в своята историята, след като за първи път започна сезона с девет поредни победи. Каталунците се справиха с Хетафе (3:0) на своя „Камп Ноу", за да запишат осми пореден успех в Ла Лига за втори път след сезон 2013-14. Испанският първенец тръгна с победа и в Шампионската лига - разгром срещу Фейенорд с 5:2.

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

„Ранният първи гол на Антъни Гордън беше много важен, защото винаги първият мач след такава дълга пауза е коварен. Важното е, че момчетата осъзнават това и се справиха блестящо и без Рафиня. Вижда се, че разполагаме със страхотен колектив и с достатъчно широчина на всяка една позиция", доволен е треньорът Ханзи Флик.

„Най-много ми харесва, че всеки играе за отбора и дава всичко от себе си. Футболът е колективен спорт и най-важен е отборът - не отделният играч или треньорът", подчерта германският специалист.

Мачът срещу Хетафе беше по-специален за Антъни Гордън, който отбеляза първия си гол с екипа на каталунците след трансфера от Нюкасъл през лятото.