Манчестър Юнайтед с най-слабия си старт от 40 години

Манчестър Юнайтед се движи в омагьосан кръг и феновете виждат едно и също всяка година. „Червените дяволи" не успяха да спечелят срещу Тотнъм (1:1), въпреки че поведоха в 73-ата минута, а пет по-късно Родриго Бентанкур от състава на „шпорите" получи червен картон. Доминик Соланке (90+2') с глава смълча трибуните на „Олд Трафорд".

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Равенството означава, че Юнайтед прави най-слаб старт на сезона от 40 години (1986/87). В момента 20-кратният шампион на Англия има 6 точки след 6 мача, а тогава ситуацията е още по-трагична - 4 точки от 6 мача. В онзи сезон Манчестър Юнайтед завърши чак на 11-о място, което не е добра поличба.

„Не намерхме начин да влезем в мача. Трябват ни точки, за да излезем от тази ситуация и да се върнем на позитивния път. В момента трябва да покажем повече характер и инат. Резултатите не променят вярата ми в този отбор. Не се чувствам подведен от играчите, но трябва да си помогнем взаимно да излезем от тази ситуация", обобщи треньорът Майкъл Карик.