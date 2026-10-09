Ливърпул остана без Исак и Гакпо за Манчестър Сити

Ливърпул ще бъде без Александър Исак и Коди Гакпо за неделнот дерби от Висшата лига срещу лидера Манчестър Сити на „Анфийлд“, обяви мениджърът Андони Ираола. И двамата са се завърнали с контузии от ангажиментите си с националните отбори. Гакпо получи травма на глезена за Нидерландия срещу Сърбия, докато Исак има лека болка в бедрото след двубоя на Швеция срещу Румъния.

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Отсъствието на Исак е сериозен удар. Нападателят най-накрая намери формата си, отбелязвайки четири гола в първите пет мача от Висшата лига. „Алекс Исак и Коди Гакпо няма да играят, не са готови, и двамата имат контузии“, каза Ираола на пресконференция. Липсата им може да отвори вратата за 21-годишния уелски нападател Луис Кумас да поведе атаката срещу Сити.

„Кумас има нашето доверие. Не мисля, че е голяма изненада, винаги съм го харесвал и той вече показа във важни минути, че е готов да излезе на терена. Разполагаме и с други футболисти, които могат да играят на тези позиции“, коментира още мениджърът.