Държавите членки на Европейския съюз одобриха официално бюджета на Общността за 2027 г. Той е последният годишен бюджет в рамките на настоящата Многогодишна финансова рамка за периода 2021–2027 г. Споразумението за финансовата рамка беше постигнато предварително на 11 ноември в хода на преговорите между Съвета на ЕС и Европейския парламент. Предвидените бюджетни ангажименти възлизат на 199,7 млрд. евро, докато общият размер на плащанията достига 211,5 млрд. евро.

Европейската комисия представи нов пакет за разширяване на санкциите срещу Русия, чиято цел е да засили натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Това обяви председателят на институцията Урсула фон дер Лайен при представянето на мерките, предава БТА. Във финансовата и енергийната сфера предложението предвижда изключване на 60 руски банки от системата за междубанкови разплащания SWIFT.

НАТО ще изпрати в Полша специализиран самолет за ранно предупреждение и контрол AWACS в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети миналата седмица. Това решение бе взето на извънредното заседание на Северноатлантическия съвет в Брюксел в понеделник, съобщи пред репортери полският заместник-министър на отбраната Павел Залевски.

Турция и Европейският съюз водят преговори на техническо ниво за облекчаване на визовите ограничения и въвеждане на безвизово пътуване на турски граждани в Шенгенското пространство. Това съобщи турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

Френски боен самолет Mirage 2000D извърши втора поредна разузнавателна мисия над Черно море на 23 ноември, повтаряйки маршрута си от предходния ден. Машината е оперирала в непосредствена близост до зоната на действие на американския разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II, което сигнализира за засилена съюзническа активност по събиране на данни в региона, предава бТВ.

Армения публикува днес проект за нова конституция, правейки ключова крачка към подписването на официален мирен договор със съседен Азербайджан, съобщава Ройтерс. В обръщение към нацията премиерът Никол Пашинян обвърза директно политическото си бъдеще с успеха на промените и обеща да подаде оставка, ако гражданите отхвърлят документа на референдум, което би довело до предсрочни избори без негово участие.

Американските военни бази в Европа могат да станат мишена на Иран, ако бъдат използвани от Вашингтон за военни действия срещу Ислямската република. Това предупреди заместник-председателят на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика Абас Моктадаи в интервю за телевизията на иранската агенция SNN.