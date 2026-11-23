Турция и Европейският съюз водят преговори на техническо ниво за облекчаване на визовите ограничения и въвеждане на безвизово пътуване на турски граждани в Шенгенското пространство. Това съобщи турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

В телевизионно интервю за частния канал „ТГРТ Хабер“ Фидан заяви, че турски представители, отговарящи за отношенията с ЕС, обсъждат с европейските си партньори няколко инициативи, подготвени от Анкара. По думите му паралелно с това се развиват и други технически процеси.

Изявлението му идва след среща в Анкара миналата седмица на групата за местно сътрудничество по Шенген (LSC). В нея за първи път участваха представители на дипломатическите мисии на шенгенските държави, делегацията на ЕС и турски официални лица.

Фидан уточни, че за либерализирането на визовия режим остават шест условия, които Турция трябва да изпълни. Необходимите законодателни промени трябва да бъдат одобрени от парламента. Министърът посочи, че президентът Реджеп Тайип Ердоган вече е дал съответните указания, а работата между отделните институции, координирана от вицепрезидента Джевдет Йълмаз, е приключила.

Към момента Анкара е изпълнила 66 от общо 72 критерия, заложени в споразумението за визова либерализация с ЕС от 2016 г. Напредъкът по останалите шест изисквания обаче е затруднен от политическото напрежение между двете страни.

Сред неизпълнените условия е промяна в законодателството за борба с тероризма. ЕС настоява Турция да стесни правната дефиниция на тероризма и да приведе законовите си разпоредби и практики в съответствие с европейските стандарти и решенията на Европейския съд по правата на човека.

Анкара трябва също да актуализира правилата си за защита на личните данни, така че те да отговарят на европейските изисквания. Това е необходимо за задълбочаване на сътрудничеството между правоохранителните органи.

Друго условие е сключването на оперативно споразумение с Европол, което да създаде правна рамка за обмен на лични данни и по-тясно сътрудничество в областта на сигурността.