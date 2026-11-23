Около 150 души бяха евакуирани от хотел в румънския планински курорт Пояна Брашов след пожар, обхванал приблизително 2000 кв. м от сградата.

Пламъците тръгнали от тераса на апартамент на един от горните етажи, след което бързо се разпространили към мансардата, покрива и последните три етажа на хотела.

За овладяването на огъня били изпратени 11 пожарни автомобила, два екипа на Спешната служба за медицинска помощ (SMURD), три линейки на Окръжната служба за медицинска помощ и допълнителна специализирана техника.

От ръководството на хотел „Алпин“ съобщиха във Facebook, че ситуацията е овладяна и няма пострадали. Всички гости и служители са били изведени на безопасно място.

„Благодарение на бързата и професионална намеса на екипите на Инспектората за извънредни ситуации в Брашов пожарът беше овладян. Продължават действията по отстраняване на всички потенциални рискове“, посочиха от хотела.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват.