Хиляди жители на Истанбул се включиха в протестно шествие срещу действията на турските власти спрямо няколко медии, свързани с опозицията. Участниците преминаха през централни части на града с призиви за защита на журналистиката и свободата на изразяване, съобщи опозиционният вестник „Джумхуриет“.

Властите в Турция по правило не оповестяват официални данни за броя на участниците в подобни демонстрации.

Акцията беше организирана от опозиционната партия „Йени“. Протестиращите носеха плакати с надпис „Медиите не могат да бъдат заглушени“, с които изразиха несъгласието си с ограниченията върху независимите редакции.

Медийната среда в страната е подложена на сериозен натиск, като журналисти редовно стават обект на арести и задържания.

Опозиционни телевизии под управление на държавата, новинарски сайтове с ограничен достъп

През миналата седмица телевизия „Созджу“, смятана за един от малкото останали телевизионни канали с опозиционна позиция, беше поставена под принудително управление. Преди това бяха закрити телевизия „Халк“ и блокиран независимият новинарски портал T24.

Журналистът Тимур Сойкан, който също е бил задържан заради критики към правителството, заяви, че властите полагат усилия да ограничат възможността на журналистите да изразяват свободно мнението си. По думите му обаче тези действия няма да постигнат целта си.

Сойкан призова гражданите да подкрепят екипа на телевизия „Халк“, чиито журналисти възнамеряват да продължат работата си чрез нов канал в YouTube.

Проблемите със свободата на медиите намират отражение и в международните оценки. В последното посочено класиране на организацията „Репортери без граници“ Турция заема 163-то място сред общо 180 държави в Индекса за свобода на пресата.

Натискът върху редакциите, задържанията на журналисти и поставянето на опозиционни медии под принудително управление отново поставиха въпроса за състоянието на свободата на словото в страната.