Солунският гранд ПАОК вече работи по привличането на нов вратар през зимата. "Двуглавите орли" са се ориентирали към България в търсенето на нов страж, пише sporttime.gr. Пратеници на гръцкия клуб ще пристигнат у нас, за да гледат набелязаните цели.

Публикацията дори описва търсенето като: „ПАОК: Вратар под микроскоп“. С този ход гърците искат да имат готови опции още с отварянето на трансферния прозорец.

Стражът на Ботев Пловдив Даниел Наумов вече има опит в местното първенство, където беше част от ОФИ Крит. Престоят му там обаче не беше особено добър, тъй като националът така и не успя да се пребори за титулярно място.

Една от възможните опции за ПАОК е вратарят на Левски Светослав Вуцов. Той се представя на ниво за "сините", макар и в последно време да не се намира в най-добрата си форма.

Друг вариант за "двуглавите орли" е Фьодор Лапоухов от ЦСКА, който е считан за най-комплексният страж в българското първенство и интересът към него става все по-сериозен. Сред младите перспективни вратари у нас са Алекс Божев, който играе под наем от Славия Прага в ЦСКА 1948, и Иван Андонов от Славия.