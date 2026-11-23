Демократическата партия си осигури най-малко 258 места в Камарата на представителите на САЩ след проведените по-рано този месец междинни избори. Така формацията постигна най-голямото партийно мнозинство в долната камара на Конгреса от повече от 30 години насам, съобщи Ройтерс.

Решаващият 258-и мандат беше спечелен вчера от кандидата на демократите в Северна Каролина Чък Хъбард. Официалните резултати показаха, че той е победил републиканката Вирджиния Фокс, която представляваше щата в Камарата на представителите от 2005 г.

В четири избирателни района все още не е обявен окончателен победител, уточнява Ройтерс.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис, който представлява щата Ню Йорк, отбеляза резултата с публикация в социалните мрежи. Очаква се след встъпването в длъжност на новия състав той да стане първият чернокож председател на долната камара на Конгреса.

„Демократите в Камарата на представителите току-що си осигуриха най-голямото мнозинство, което някоя партия в Конгреса е имала през този век“, написа Джефрис.

Победата на демократите в надпреварата както за Сената, така и за Камарата на представителите отразява недоволството на част от американските избиратели от управлението на президента Доналд Тръмп. Сред основните причини за обществените критики са икономическата ситуация и решението на американския държавен глава да започне военна операция срещу Иран през февруари, след което цените на горивата се повишиха значително.

Социологическите проучвания също показваха засилено безпокойство сред гражданите заради поскъпването на живота и оценките им за действията на администрацията по този въпрос, отбелязва Ройтерс.

Историческите данни на Конгреса показват, че демократите за последно са разполагали с 258 места в Камарата на представителите през 1992 г. През 2008 г. партията е имала 257 мандата. Най-голямото републиканско мнозинство през последните десетилетия е било от 247 места в периода 2015–2017 г., по време на 114-ия Конгрес.

Въпреки че предстоящият състав ще осигури на демократите най-голямото мнозинство от началото на 90-те години, в по-ранни периоди от американската история партийната им преднина е била още по-значителна. През по-голямата част от 30-те години на XX век те са разполагали с поне 313 места, а през 60-те и 70-те години броят на мандатите им на няколко пъти е надхвърлял 290.

Най-голямото мнозинство на републиканците в Камарата на представителите е регистрирано през 20-те години на миналия век, когато партията е контролирала 302 места.