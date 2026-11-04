АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

Победата на демократите на междинните избори в САЩ променя сериозно политическия баланс във Вашингтон. След загубата на републиканското мнозинство контролът над Конгреса преминава в ръцете на опозицията, което значително ще ограничи възможностите на президента Доналд Тръмп да прокарва политиката си през последните две години от мандата си в Белия дом, пише АФП.

От началото на януари, когато новоизбраните конгресмени и сенатори ще встъпят официално в длъжност, демократите ще могат да влияят върху законодателната програма, разпределението на федералния бюджет и работата на администрацията. Те ще разполагат и с възможността да започнат парламентарни разследвания срещу президента и неговото най-близко обкръжение.

Въпреки новото съотношение на силите обаче Тръмп няма да загуби всички основни инструменти за управление и ще запази значителни правомощия в редица области.

Ето какви промени се очакват във Вашингтон след изборния резултат.

Демократите се готвят да отменят част от политиките на Тръмп

Още преди вота лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис очерта основните приоритети на партията при евентуално завръщане на власт в долната камара. Сред водещите теми той постави овладяването на поскъпването на живота и облекчаването на финансовия натиск върху американските домакинства.

Джефрис заяви намерение да работи за премахване на съкращенията в програмата “Медикеър” – здравноосигурителната система, засегната от приетия през 2025 г. закон на Тръмп.

Сред заявените цели на демократите е и прекратяване на конфликта с Иран, който според Джефрис е допринесъл за рязкото увеличение на цените на горивата в САЩ. Той настоява също Конгресът да си върне конституционните правомощия по отношение на обявяването на война.

Друга основна задача ще бъде премахването на митата, въведени от Тръмп без одобрението на законодателната власт.

Джефрис обеща, че демократите ще започнат да изпълняват програмата си още през първите 100 часа след поемането на контрола над Камарата на представителите в началото на януари.

Разследвания срещу Тръмп и неговото обкръжение

Възможността да контролират работата на парламентарните комисии ще даде на демократите инструмент за проверка на действията на президента, неговата администрация и приближените му.

През последните две години представители на партията многократно отправяха обвинения за корупция и злоупотреба с власт. Очаква се сега те да се опитат да превърнат тези твърдения в официални парламентарни разследвания.

“Ще потърсим отговорност от онези, които предизвикаха на тази страна корупция с безпрецедентни мащаби”, заяви Хаким Джефрис във вторник вечерта. Той вече е сред спряганите кандидати за председател на Камарата на представителите.

Конгресменът Робърт Гарсия също даде сигнал за предстоящите действия на демократите. В публикация в социалната мрежа X той предупреди представителите на администрацията с думите: “Обадете се на адвокатите си”. Очаква се Гарсия да заеме ръководна позиция във важна разследваща комисия.

Парламентарните проверки дават възможност на конгресмените да изискват документи, да призовават свидетели и да разпитват представители на администрацията. При определени обстоятелства подобни разследвания могат да поставят началото и на процедура по импийчмънт.

Отстраняването на президента обаче остава трудно постижимо, тъй като за окончателното му отстраняване е необходимо мнозинство от две трети в Сената.

Според Рос Бейкър, професор по политически науки в университета “Рутгерс”, сериозен натиск може да бъде упражнен върху някои от най-спорните фигури в правителството на Тръмп. Сред тях той посочва министъра на отбраната Пийт Хегсет, министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин и министъра на финансите Скот Бесент.

По време на първия президентски мандат на Тръмп демократите вече задействаха две процедури по импийчмънт срещу него. Сега обаче партийните лидери изглеждат по-предпазливи към възможността за нов опит, който би могъл допълнително да мобилизира привържениците на републиканеца.

Демократите получават контрол върху ключови назначения

Промяната в състава на Сената има особено значение за кадровата политика във Вашингтон. Според американската конституционна система назначенията на висши държавни служители и федерални съдии трябва да получат одобрението на горната камара на Конгреса.

Така демократите ще разполагат с възможност да блокират кандидатурите, предложени от президента Тръмп за важни държавни постове.

Особено съществена може да се окаже ролята им при евентуална промяна в състава на Върховния съд. Ако някой от съдиите се оттегли или почине, президентът ще трябва да предложи негов наследник, но одобрението на Сената ще зависи от позицията на демократическото мнозинство.

Какви правомощия ще запази президентът?

Въпреки загубата на контрола над Конгреса Доналд Тръмп ще продължи да разполага с важни конституционни инструменти.

Един от тях е президентското вето, чрез което той може да отхвърля законопроекти, приети от Конгреса. За преодоляването му е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари – подкрепа, с която демократите не разполагат.

Освен това президентът запазва широките правомощия на изпълнителната власт. Това означава, че ще може да продължи да определя политиката на администрацията в редица области, включително по отношение на имиграцията.

Тръмп вероятно ще продължи да използва и изпълнителните укази като инструмент за реализиране на своите политически решения, както правеше и през първата част от втория си мандат.

Така новото разпределение на силите във Вашингтон ще създаде по-сериозни ограничения пред законодателната програма на президента, но няма да отнеме основните му правомощия като държавен глава.