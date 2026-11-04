Здравното министерство с мащабна реформа: Закрива самостоятелни структури и съкращава 280 щата

Министерството на здравеопазването предлага мащабно преструктуриране на здравната система, което предвижда обединяване на 37 самостоятелни структури в три национални центъра и съкращаване на общо 280 щатни бройки. Това става ясно от три проекта на постановления, публикувани за обществено обсъждане, съобщава „24 часа“.

Реформата обхваща спешната медицинска помощ, трансфузионната хематология, общественото здраве и радиационната защита. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Най-сериозно преструктуриране в спешната помощ

Най-мащабната промяна засяга спешната медицинска помощ. Предлага се 27-те областни центъра, Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха и Националният център за обучение и квалификация „Проф. д-р Милан Миланов“ да бъдат обединени в един Национален център за спешна медицинска помощ.

Така 29 самостоятелни юридически лица ще преминат под общо управление, като областните центрове ще продължат да работят като териториални звена.

Планира се съкращаване на 200 административни щата от общо 431, предвидени за общоадминистративни дейности.

Обединяват центровете за обществено здраве и радиационна защита

Втората промяна предвижда сливането на Националния център по обществено здраве и анализи и Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Новата структура ще се нарича Национален център по обществено здраве и радиационна защита. Щатните бройки ще бъдат намалени от 304 на 254, като според здравното министерство съкращенията ще засегнат основно незаети позиции и административни длъжности.

Дейностите по здравен контрол, лабораторни изследвания, профилактика и радиационна защита ще бъдат запазени.

Промени и в центровете по трансфузионна хематология

Третият проект предвижда петте районни центъра по трансфузионна хематология във Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Бургас да преминат към Националния център по трансфузионна хематология.

Те ще продължат да работят на местно ниво, но вече няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Предвижда се съкращаване на 30 административни щата.

В доклада на здравния министър Катя Ивкова се посочва, че реформата цели не само намаляване на административните разходи, но и справяне с недостига на медицински специалисти.

От здравното министерство уверяват, че преструктурирането няма да доведе до прекратяване на медицински или контролни дейности. Основната цел е премахване на дублиращи се административни функции и централизиране на управлението.