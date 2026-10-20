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Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен
Пресслужба на правителството на Северна Македония

Клековски посочи, че лицето е беглец от правосъдието и се издирва с международна заповед за арест

Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония (РСМ) Сашо Клековски заяви днес, че по време на посещението му в София случаят с Ива Михайлова не е бил обсъждан с българския министър на здравеопазването Катя Ивкова, тъй като двамата са постигнали „мълчаливо съгласие, че въпросът не е здравен, а въпрос на правосъдието", предава БТА.

Постигнахме мълчаливо съгласие, че въпросът с Ива Михайлова не е здравен, а въпрос на правосъдие, защото лицето е беглец от правосъдието и се издирва с международна заповед за арест. Тъй като става въпрос за правосъдие, а не за здравен (въпрос), не го разглеждахме“, посочи Клековски, цитиран от медиите в Северна Македония.

Миналата седмица той обяви, че ще обсъди с българското здравно министерство случая с Ива Михайлова, който според него не е здравен.

Според Клековски „бягството ѝ се дължи на пристигането на българския лекарски консилиум” в Северна Македония, който „да провери констатациите (за здравословното ѝ състояние) заедно с македонските лекари” и "нещата щели да излязат наяве такива, каквито са”.

Вчера Клековски бе в София, където с българския министър на здравеопазването Катя Ивкова подписаха План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026–2028 г.

По думите на министъра на здравеопазването на Северна Македония заедно с доклада на Държавната санитарно-здравна инспекция, която проверява здравното досие на Ива Михайлова от Клиниката по неврология в Скопие, е поискал проверката допълнително да бъде разширена и с другите здравни институции, където тя е била лекувана след катастрофата, при която е пострадала.

В Кочани срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, включително тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, случила се в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети със забрана да напуска Кочани.

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