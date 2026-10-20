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Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети
БТА

Министър Вълчев обсъди и необходимостта от допълнителна квалификация и методическа подкрепа за преподавателите в Будапеща

Ще търсим всички възможности за улесняване на достъпа на ученици от неделните ни училища до български университети, както и за допълнителна подкрепа на учителите и за адаптиране на учебните материали към потребностите на децата в чужбина. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на среща с екипа на българското училище в Будапеща. 

Той посети училището в рамките на участието си в 21-вата Световна среща на българските медии, организирана от Българската телеграфна агенция (БТА) в Унгария, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Винаги ще имате подкрепата ни. Това е дълг на България“, посочи министър Георги Вълчев.

Той открои значението на българските училища зад граница за съхраняването на езика, културата и националната идентичност. По думите му единството на българската общност в Унгария е голямо предимство, а изучаването на български език създава възможности за подготовката на бъдещи българисти и преводачи, които да допринасят за връзките между двете страни.

Една от основните теми бе продължаването на образованието на учениците от българските училища зад граница в университетите у нас. Представителите на училището посочиха, че различията в условията за кандидатстване и в начина, по който се отчитат резултатите от изпитите по български език, създават затруднения за част от младежите, които желаят да продължат образованието си в България. Министър Вълчев увери, че ще се търсят възможности за преодоляване на тези затруднения, като се отчитат особеностите на обучението в неделните училища и изискванията на висшите училища.

Обсъдена бе и необходимостта от допълнителна квалификация и методическа подкрепа за преподавателите. За много от учениците неделното училище е единственото място, където могат да общуват на български език. Учителите обясниха, че често работят с деца с различно ниво на владеенето му, което изисква индивидуален подход. 

Проф. Вълчев отбеляза, че подобни предизвикателства съществуват и в България при обучението на деца, за които българският не е майчин и подчерта необходимостта от подходящи учебници и квалификационни програми, съобразени със спецификата на преподаването зад граница. Министърът предложи следващата година да се организира форум с представители на българските училища в чужбина, университетски преподаватели и специалисти по български език, на който да бъдат обсъдени възможностите за усъвършенстване на учебните материали и методите на преподаване.

По време на срещата бяха поставени и въпроси, свързани с финансирането на българските неделни училища и въвеждането на по-гъвкави форми на обучение.

В българското училище за роден език и детска градина в Будапеща се обучават над 150 деца и ученици. Освен в унгарската столица, училището развива дейност и в още три населени места - Халастелек, Сигетсентмиклош и Сентендре. То продължава традициите на българското образование в Унгария, чието начало е поставено през 1918 г. Днес училището и детската градина се помещават в модерната сграда на Българския културно-образователен център в Будапеща.

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