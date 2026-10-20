"Динко Лудия": Ново осъждане за наркотици и съвпадения с регистъра на помилваните от Йотова

Динко Стефанов Господинов, известен като "Динко Лудия", има присъди за наркотици, участие в организирана престъпна група и причиняване на смърт при катастрофа. Според публикация на BG Elves той е бил помилван по здравословни причини от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова с указ № 1 от 6 февруари 2025 година, предаде Клуб Z.

В публичния регистър действително фигурира помилване на тежко болен 52-годишен мъж с наказание от четири години и четири месеца лишаване от свобода. Името му обаче не е публикувано, затова самоличността му не може да бъде потвърдена само въз основа на този запис.

Случаят се различава от този на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. При Господинов новото задържане за наркотици е от 2021 г. - преди предполагаемото помилване през 2025 г. По това време изтърпяването на предходното му наказание е било прекъснато заради тежко заболяване.

Тази хронология поставя въпроса дали и как последващите осъждания са били отчетени при евентуалното помилване. За да се направи категоричен извод, обаче, е необходимо да се потвърди, че лицето в регистъра е именно Господинов.

Почти килограм метамфетамин и още 319 грама в течно състояние

Съдебната история на Господинов започва с дело от 2012 г. На 6 юли същата година Окръжният съд в Сливен одобрява споразумение по дело № 331/2012 г., според което подсъдимият с инициали Д.С.Г. признава, че на 14 октомври 2011 г. е държал с цел разпространение големи количества високорискови наркотични вещества при условията на опасен рецидив.

Иззетите количества включват 988,43 грама метамфетамин хидрохлорид с 60% активно съдържание и 319,2 грама метамфетамин в течно състояние. Общата стойност на веществата е оценена на 32 690,75 лева - приблизително 16 715 евро.

Наказанието е четири години ефективно лишаване от свобода при първоначален строг режим и глоба от 10 000 лева.

Със споразумението са отнети и парични средства - 29 400 лева и 49 900 евро, посочени като придобити чрез престъплението. Сред конфискуваните вещи са телефони, SIM карти, радиостанции, заглушители, електронни везни и лабораторни съдове.

Подсъдимият заявява пред съда, че признава вината си и е подписал споразумението доброволно, като разбира последиците от него. След одобрението му от съда споразумението има силата на влязла в сила присъда.

В описанието на делото не са посочени медицински основания за определяне на наказанието. От представената информация не става ясно и кога точно Господинов е започнал и приключил изтърпяването му.

Смърт при катастрофа и участие в организирана престъпна група

През юни 2017 г. Господинов получава една година ефективен затвор и три години лишаване от право да управлява автомобил за катастрофа от 3 януари 2016 г. край Сливен. При изпреварване със скорост от 82 км/ч, несъобразена с условията, той губи контрол над автомобила си "Ауди А4" и се сблъсква с насрещно превозно средство. При инцидента загива жена, пътувала с него.

Съдът прилага по-благоприятен наказателен състав, като отчита, че Господинов е направил зависещото от него за оказване на помощ.

През юли 2020 г. влиза в сила и споразумение със Специализирания наказателен съд по дело за участие в организирана престъпна група за наркотици, наркотично престъпление и държане на археологически обекти. Наложеното наказание е две години и шест месеца затвор и глоба от 3000 лева.

По-късно наказанията по двете дела са групирани в общо наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода. Изтърпяването му започва на 12 август 2020 г. в Бургас.

Прекъсване на наказанието заради тежко заболяване

На 21 февруари 2021 г. изпълнението на наказанието е прекъснато по здравословни причини. В съдебни мотиви от август същата година заболяването е описано като карцином на черния дроб.

На 30 юли 2021 г. Окръжната прокуратура в Бургас удължава прекъсването с още 30 дни, считано от 31 юли. В съдебното заседание е посочено, че срокът продължава до 30 август, като е обсъдена и предстояща операция.

Прекъсването на изпълнението на наказанието заради тежко заболяване не е равнозначно на помилване. То представлява временна мярка, при която изтърпяването се преустановява, но остатъкът от наказанието не се опрощава.

Ново задържане за наркотици през август 2021 г.

На 18 август 2021 г. в Сливен е образувано ново досъдебно производство, а на следващия ден на Господинов е повдигнато обвинение за държане на наркотици с цел разпространение при условията на опасен рецидив.

В материалите по делото за определяне на мярката за неотклонение са посочени около 150 грама бруто марихуана и 100 грама бруто амфетамин. Това са предварително описаните количества, а не окончателна оценка на чистото съдържание на наркотичните вещества.

Според прокуратурата част от веществата са били изхвърлени от обвиняемия, а други са намерени в жилището, което обитавал, и в гараж. Обвинението се позовава и на показания на свидетели, разпитани пред съдия, които според него сочат системно разпространение на наркотици. Полицейски служител съобщава за опит за бягство и съпротива при задържането.

Господинов признава, че веществата са негови, но отрича да ги е държал с цел разпространение. Той обяснява, че ги използва за облекчаване на силните болки, свързани със заболяването му.

На 20 август Окръжният съд в Сливен постановява задържането му под стража.

Съдът отказва искането за медицинска експертиза

Защитата представя епикризи, документи от патологични и образни изследвания, амбулаторни листове и други медицински документи. Съдът ги приема по делото.

Адвокатът на Господинов настоява за назначаване на съдебномедицинска експертиза, която да установи дали здравословното състояние на обвиняемия позволява той да остане в ареста. Сред поставените въпроси са дали там могат да бъдат осигурени необходимите специализирани грижи, подходяща храна и предстоящи лечебни процедури, включително твърдяната химиотерапия.

Съдът отказва да назначи експертизата, като се позовава на наличните медицински документи и на собствената си преценка за състоянието на обвиняемия. В мотивите е обсъден и запис от етапна епикриза, който съдът тълкува като съмнение за белодробни метастази.

През февруари 2022 г. Господинов получава още една присъда - една година и десет месеца лишаване от свобода при строг режим.

Събрани, двете наказания за наркотичните престъпления са общо четири години и четири месеца затвор - срокът, посочен и в публичния запис за помилването от 2025 г.

Какво показва регистърът за помилванията?

В публичния регистър, в раздела за уважените предложения на Комисията по помилването, под номер 28 е описан български гражданин на 52 години със средно образование. Посочено е наказание от четири години и четири месеца лишаване от свобода по чл. 343а, ал. 1, чл. 321, ал. 3 и чл. 354а, ал. 2 от Наказателния кодекс.

В записа, възпроизведен от правната платформа "Магистрат", здравословното състояние на лицето е определено като изключително тежко и удостоверено с необходимите документи. Отбелязано е помилване по здравословни причини с указ № 1 от 6 февруари 2025 г.

Съвпадението между продължителността на наказанието, посочените разпоредби от Наказателния кодекс и информацията за тежко заболяване поражда съмнения, че става дума за Господинов. Регистърът обаче не съдържа името на помилвания, а наличните съвпадения сами по себе си не доказват самоличността му.

Ако бъде потвърдено, че помилваният е именно Господинов, остава въпросът как са били разгледани последвалите му осъждания и задържането за наркотици през 2021 г. Тогава той е бил извън затвора заради временно прекъсване на наказанието по здравословни причини, а впоследствие получава нова ефективна присъда.

Тежкото заболяване само по себе си не изключва извършването на престъпление, но при евентуално помилване подобна хронология поставя въпроси за основанията и преценката на компетентните органи.

Докато самоличността на помилвания не бъде потвърдена по официален път, връзката между Динко Господинов и указа от февруари 2025 г. остава непотвърдена.