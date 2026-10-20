Новини
Търси
Подкаст
Политика

Президентът Илияна Йотова освободи посланика ни в Обединените арабски емирства

Президентът Илияна Йотова освободи посланика ни в Обединените арабски емирства
МВнР

Указът на президента Илияна Йотова е от 13 октомври и е обнародван в „Държавен вестник“. Отзоваването последва информация за дружество, свързано с бащата на дипломата

Иван Илиянов Йорданов е официално освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това става с указ на президента Илияна Йотова от 13 октомври 2026 г., обнародван днес в "Държавен вестник".

Изпълнението на указа е възложено на министъра на външните работи.

Освобождаването на дипломата идва след скандала около плащанията за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски.

На 18 септември премиерът Румен Радев заяви, че очаква външният министър Велислава Петрова да подготви отзоваването на Иван Йорданов във възможно най-кратък срок.

Изявлението последва информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, според която дружество, плащало разходи за полети на Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

Впоследствие външният министър съобщи, че е разпоредена проверка по случая.

На 23 септември Велислава Петрова проведе среща с Иван Йорданов в Министерството на външните работи. Ден по-късно тя подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага президентът да издаде указ за отзоваването на дипломата.

На 30 септември президентът Илияна Йотова обяви, че ще подпише указа за освобождаването му.

С обнародването на документа в "Държавен вестник" решението за освобождаването на Иван Йорданов вече е официално.

В предоставената информация няма данни за окончателни резултати от разпоредената проверка, нито за установено нарушение от страна на дипломата.

Още по темата

Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Пеевски обвини Демерджиев, че всява паника, и поиска прокурорска проверка

Пеевски обвини Демерджиев, че всява паника, и поиска прокурорска проверка

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

"Динко Лудия": Ново осъждане за наркотици и съвпадения с регистъра на помилваните от Йотова

"Динко Лудия": Ново осъждане за наркотици и съвпадения с регистъра на помилваните от Йотова

Кабинетът урежда изборни разходи и финансови компенсации за неприети в ясли деца

Кабинетът урежда изборни разходи и финансови компенсации за неприети в ясли деца

Потъна корабът ABLE, поразен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Потъна корабът ABLE, поразен от дрон в българската изключителна икономическа зона

ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

Водещи

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

  • Преди 10 минути
Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

  • Преди 17 минути
Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Лидия Шулева за бюджета: Намаляването на дефицита е за сметка на бизнеса и хората

Лидия Шулева за бюджета: Намаляването на дефицита е за сметка на бизнеса и хората

  • Преди 28 минути
Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

  • Преди 39 минути
Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

  • Преди 43 минути
Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

  • Преди 1 час
Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

  • Преди 1 час
Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

  • Преди 1 час
Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

  • Преди 1 час
Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

  • Преди 2 часа