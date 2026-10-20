Президентът Илияна Йотова освободи посланика ни в Обединените арабски емирства

Иван Илиянов Йорданов е официално освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това става с указ на президента Илияна Йотова от 13 октомври 2026 г., обнародван днес в "Държавен вестник".

Изпълнението на указа е възложено на министъра на външните работи.

Освобождаването на дипломата идва след скандала около плащанията за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски.

На 18 септември премиерът Румен Радев заяви, че очаква външният министър Велислава Петрова да подготви отзоваването на Иван Йорданов във възможно най-кратък срок.

Изявлението последва информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, според която дружество, плащало разходи за полети на Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

Впоследствие външният министър съобщи, че е разпоредена проверка по случая.

На 23 септември Велислава Петрова проведе среща с Иван Йорданов в Министерството на външните работи. Ден по-късно тя подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага президентът да издаде указ за отзоваването на дипломата.

На 30 септември президентът Илияна Йотова обяви, че ще подпише указа за освобождаването му.

С обнародването на документа в "Държавен вестник" решението за освобождаването на Иван Йорданов вече е официално.

В предоставената информация няма данни за окончателни резултати от разпоредената проверка, нито за установено нарушение от страна на дипломата.