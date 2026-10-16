ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

ДПС обвини министър Шишков в опит да отклони вниманието от въпросите, които партията е отправила към прокуратурата за предполагаеми схеми за оскъпяване на обществените поръчки за мантинели. В позиция, разпространена от партията, действията на министъра са определени като опит за кризисен пиар.

"Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели със засегнати икономически интереси не са нищо друго, освен несръчен опит за кризисен ПР", пишат от ДПС.

От партията твърдят, че са засегнати интересите на Шишков и на ръководството на "Прогресивна България". Според позицията прекратяването на договори, сключени преди години, може да доведе до възлагането на нови поръчки на по-високи цени на компании, близки до управляващите.

"Явно е, че единствените интереси, които са нарушени са тези на Шишков и партийната върхушка на Прогресивна България, които трескаво се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси, като дори прекратяването на сключени преди години от Шишков договори е за да бъдат сключени на ново, на по-високи цени, с приближени фирми. Но ДПС ще продължи да събира информация и да сезира всички компетентни органи, защото мантинелите и безопасността по пътищата трябва да бъдат изпълнени и гарантирани по най-сигурния за хората начин", пишат от партията.

ДПС призова министрите Шишков, Гълъб Донев и Иван Демерджиев да се явят в Народното събрание и да дадат обяснения за действията и бездействията си.

"А що се отнася до министър Шишков, финансовия министър Гълъб Донев и министъра на МВР Иван Демерджиев, да имат мъжеството да се явят пред Народното събрание, за да отговарят за действията и бездействията си, вместо страхливо да се крият и да се изявяват само в контролирана среда и тик-ток комуникация", заявиха от ДПС.