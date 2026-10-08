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Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“
БТА

Полицията разполага със срок от един месец, за да събере доказателствата

Софийската градска прокуратура инициира проверка на 36-ия километър от автомагистрала „Хемус“ след официален сигнал от Института за пътна безопасност. Случаят придоби широк отзвук заради съмнения, че новомонтираните предпазни мантинели не отговарят на стандартите и застрашават живота на шофьорите.

По разпореждане на прокуратурата, инспектори от ГД „Национална полиция“ ще разследват целия процес по доставка и поставяне на ограничителните системи. Проверката ще обхване стриктното спазване на техническите изисквания, качеството на контрола от страна на отговорните органи и извършените към изпълнителите финансови плащания.

В рамките на следващите седмици разследващите ще изземат пълната документация по проекта и ще вземат писмени обяснения от представители на ангажираните институции и фирми.

Полицията разполага със срок от един месец, за да събере доказателствата, след което събраните материали ще бъдат препратени към градската прокуратура за решение дали да бъде образувано досъдебно производство.

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