Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Софийската градска прокуратура инициира проверка на 36-ия километър от автомагистрала „Хемус“ след официален сигнал от Института за пътна безопасност. Случаят придоби широк отзвук заради съмнения, че новомонтираните предпазни мантинели не отговарят на стандартите и застрашават живота на шофьорите.

По разпореждане на прокуратурата, инспектори от ГД „Национална полиция“ ще разследват целия процес по доставка и поставяне на ограничителните системи. Проверката ще обхване стриктното спазване на техническите изисквания, качеството на контрола от страна на отговорните органи и извършените към изпълнителите финансови плащания.

В рамките на следващите седмици разследващите ще изземат пълната документация по проекта и ще вземат писмени обяснения от представители на ангажираните институции и фирми.

Полицията разполага със срок от един месец, за да събере доказателствата, след което събраните материали ще бъдат препратени към градската прокуратура за решение дали да бъде образувано досъдебно производство.