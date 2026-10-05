„Липсват болтове, има лоши заварки, стърчат елементи": Богдан Милчев за мантинелите по "Хемус"

Качеството и контролът при разходването на средства за пътна безопасност у нас се оказаха в центъра на остър дебат заради внесени от Турция предпазни съоръжения, съмнителен монтаж и липсваща документация. В ефира на bTV темата дискутираха председателят на Института за пътна безопасност (ИПБ) Богдан Милчев и експертът Настимир Ананиев, бивш председател на парламентарната комисия по транспорт.

Казусът се заплита след проверка на ИПБ, проведена на 29 септември в участък от автомагистрала „Хемус“, където експертите се натъкнали на сериозни нарушения при поставянето на новите мантинели. По думите на Милчев съоръженията крият рискове за шофьорите: „Липсват болтове, има лоши заварки, стърчат елементи като копия“. Той разкри още, че непосредствено преди инспекцията е имало опити за спешно замазване на гафовете: „Цяла нощ служители на „Автомагистрали“ работят и разглобяват тези седем метра мантинела. И започват да сглобяват 80 метра цяла мантинела на това място“.

По време на проверката на аутобана са присъствали и представители на турския производител, които на място са давали указания на строителните работници. Опитите на института да получи официалните договори, сертификати за качество, проведени краш тестове и монтажни планове обаче ударили на камък. „Поискахме от „Автомагистрали“ инструкцията за монтаж. Нямат я. Поискахме проект, защото не можеш да сменяш без проект. Нямат проект“, твърди Милчев. Заради констатираните липси и нарушения от ИПБ вече са изпратили официален сигнал до прокуратурата.

Председателят на института свърза тези разкрития и с последните кадрови рокади и оставки на ръководни постове в държавния пътен сектор, позовавайки се на вътрешна информация от източници в АПИ и държавното дружество „Автомагистрали“.

Милчев изнесе и черна статистика за войната по пътищата - към 4 октомври загиналите при катастрофи у нас са вече 378 души, което е с 45 жертви повече в сравнение със същия период на миналата година. Според него това изисква радикална промяна в държавната стратегия за насочване на инвестициите за пътна сигурност.

От своя страна Настимир Ананиев призова за умереност и настоя за пълна и детайлна проверка от компетентните органи, преди да се правят крайни заключения. Той припомни, че дефектите и злоупотребите с предпазните съоръжения са хроничен проблем от години, и подчерта, че сега на ход е изпълнителната власт, която трябва да демонстрира реални последващи действия. По думите му няма една мярка, която сама да реши проблема с тежките катастрофи.