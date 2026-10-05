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ИПБ: Директорът на "Автомагистрали" подаде оставка заради мантинелите

ИПБ: Директорът на "Автомагистрали" подаде оставка заради мантинелите
Снимка: БТА

От Турция са внесени мантинели без легитимни документи, сертификати за качество и експлоатация

Изпълнителният директор на дружеството “Автомагистрали” Иван Кунев е депозирал оставката си още в петък, 2 октомври, пред премиера Румен Радев. Това съобщиха от Института за пътна безопасност в писмо до медиите.

"Генов (името е Кунев - б.а.) е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, и с действията на министър Иван Шишков, за които твърдим, че поставят държавното дружество под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори", обявиха от ИПБ. 

Според експертите в ИПБ основната причина за оставката е категоричното несъгласие на директора да носи отговорност за монтажа на мантинели, внесени от Турция, които не притежават легитимни документи, сертификати за качество и експлоатация, както и никакви гаранции. 

"Мантинелите са произведени от турската фирма “Карач“ от Бурса. Въпросите вече не са само към министър Шишков. Очакваме оставка да подаде и председателя на УС на АПИ Александър Тодоров по същите причини", добавят от ИПБ в лицето на Богдан Милчев.

Оттам отправиха запитване и до премиера Радев: "Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?". 

Таралеж припомня - в петък по време на парламентарен контрол премиерът Румен Радев заяви, че "при обществените поръчки за мантинели е "истинска джунгла".

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