Британският премиер Анди Бърнам се надява Великобритания и ЕС да постигнат значителен напредък в борбата с нелегалната миграция през Ламанша по време на днешната среща на върха в Брюксел, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Бърнам определи евентуалното споразумение за по-тясно сътрудничество по миграционните въпроси като „потенциално наистина голяма победа“ за Великобритания. Очаква се на срещата да бъдат договорени и нови споразумения в сферите на храните, енергетиката и младежката мобилност.

Британският премиер пристига в Брюксел с намерението да договори по-близки отношения с ЕС. Наскоро той заяви, че действащото споразумение за Брекзит не отговаря в достатъчна степен на интересите на страната.

Попитан дали Лондон може да се откаже от постигането на споразумение, Бърнам подчерта, че основната му цел е да осигури възможно най-добрите условия за Великобритания.

Той посочи няколко очаквани ползи от договореностите – по-ниски цени на хранителните продукти, намаляване на разходите за бизнеса и ограничаване на административната тежест. Като особено важно определи засилването на сътрудничеството с ЕС за справяне с миграцията и преминаванията на Ламанша с малки лодки.

„Надявам се хората да разберат защо настоявам за това, защото то би могло да бъде наистина добра сделка за Великобритания“, заяви премиерът.

Бърнам се позова и на социологически проучвания, според които 73% от британците подкрепят по-тесни отношения с Европа. Той уточни, че става дума за задълбочаване на сътрудничеството, а не за връщане към ситуацията от 2016 г. или повторно присъединяване към Европейския съюз.

Според британския премиер предстоящите договорености могат да донесат конкретни ползи за гражданите, включително облекчаване на разходите за живот и по-ефективни съвместни действия срещу нелегалната миграция.

„Като министър-председател на Великобритания смятам, че мой дълг е да отида в Брюксел и да направя всичко възможно, за да постигна това споразумение“, заяви Бърнам.