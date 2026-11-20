Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като „страхотно и изключително значимо“ след разговорите с руския президент Владимир Путин и китайския държавен глава Си Дзинпин. Американският лидер направи равносметка на визитата си в публикация в социалната платформа Truth Social, съобщава NOVA.

В китайския град Шънджън Тръмп участва в тристранна среща с лидерите на Русия и Китай в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС). Американският президент проведе и отделни разговори с Путин и Си Дзинпин.

„Завръщам се във Вашингтон от Китай. Това беше страхотно и изключително значимо посещение“, написа Тръмп в социалната си мрежа.

Той съобщи, че на 20 ноември от 12:00 ч. местно време, или 19:00 ч. българско време, ще даде пресконференция в Белия дом. Сред темите, които възнамерява да коментира, са търговските споразумения с Тайланд, Филипините и други държави.

Тристранната среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай беше представена като важна стъпка към засилване на диалога между трите държави. След разговорите обаче не бяха обявени конкретни решения, свързани с войната в Украйна.

В интервю за NBC Тръмп коментира и отношенията си със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Американският президент обясни, че не е успял да се срещне с него по време на азиатската си обиколка заради натоварената програма, но изрази готовност за бъдещи разговори.

„Отношенията са налице, но не се срещнахме. Имаше твърде много срещи. Нямаше да се получи. Ще проведем тази среща в някакъв момент“, заяви Тръмп.

Сред обсъжданите въпроси по време на посещението е било и регулирането на изкуствения интелект.

Пред Fox News американският президент посочи, че той и Си Дзинпин споделят желанието да бъдат въведени правила, които да гарантират безопасното развитие и използване на технологията.

По думите му двете страни ще работят заедно по създаването на разумни регулации в тази област. Тръмп уточни, че въпросите, свързани с американската технологична компания Nvidia и предполагаемия китайски шпионаж, не са били обсъждани подробно с китайския лидер.

Посещението в Китай приключва на фона на продължаващите дипломатически усилия за развитие на отношенията между Вашингтон, Пекин и Москва. Очаква се по време на обявената пресконференция Тръмп да представи допълнителни подробности за проведените разговори и резултатите от азиатската си обиколка.