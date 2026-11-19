Американският президент Доналд Тръмп се е включил по телефона от борда на правителствения самолет „Еър Форс 1“ в днешните преговори в Берлин на „Коалицията на желаещите“, която обединява държавите, подкрепящи Украйна, съобщава ДПА.

По думи на участници в срещата в германската столица обаждането е станало по време на обратния полет на Тръмп от Китай, където той проведе първата по рода си тристранна среща на върха с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин.

Държавният глава на САЩ е позвънил на своя зет и специален пратеник Джаред Къшнър – един от водещите американски преговарящи по прекратяването на войната в Украйна, който е пуснал разговора на високоговорител пред присъстващите лидери.

Към момента остава неясно какво точно е казал Тръмп на участниците във форума в Берлин и дали е споделил подробности от проведените по-рано днес разговори с Владимир Путин.