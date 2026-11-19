Парламентарната комисия по здравеопазване одобри на първо четене проекта на държавния бюджет за 2027 г. Решението беше подкрепено от 13 народни представители, шестима гласуваха „против“, а въздържали се нямаше.

Предвидените разходи в бюджета на Министерството на здравеопазването за следващата година възлизат на 724 948 700 евро, съобщи ресорният министър Катя Ивкова по време на заседанието на комисията. Очакваните приходи са в размер на 22 175 400 евро.

Най-голям дял от разходите е предназначен за персонал, като за тази цел са заложени 344 497 200 евро. Допълнително са осигурени 30 млн. евро за специализантите в системата на здравеопазването.

По думите на Ивкова основните приоритети в бюджета за 2027 г. са подобряването на детското здравеопазване, разширяването на профилактичните дейности и подкрепата за младите медицински кадри.

За изпълнението на политиките в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия са предвидени 25 793 900 евро. Други 86 041 800 евро са заложени за превенция и контрол на общественото здраве.

По-рано депутатите от здравната комисия одобриха на първо четене и проекта на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г.

Предстои бюджетните законопроекти да преминат през следващите етапи на парламентарното обсъждане, преди окончателното им приемане.