Здравната комисия одобри на първо четене бюджета за 2027 г., 30 млн. евро са предвидени за специализантите
Близо 725 млн. евро са заложените разходи на Министерството на здравеопазването, като основните приоритети са детското здраве, профилактиката и подкрепата за младите медицински специалисти
Парламентарната комисия по здравеопазване одобри на първо четене проекта на държавния бюджет за 2027 г. Решението беше подкрепено от 13 народни представители, шестима гласуваха „против“, а въздържали се нямаше.
Предвидените разходи в бюджета на Министерството на здравеопазването за следващата година възлизат на 724 948 700 евро, съобщи ресорният министър Катя Ивкова по време на заседанието на комисията. Очакваните приходи са в размер на 22 175 400 евро.
Най-голям дял от разходите е предназначен за персонал, като за тази цел са заложени 344 497 200 евро. Допълнително са осигурени 30 млн. евро за специализантите в системата на здравеопазването.
По думите на Ивкова основните приоритети в бюджета за 2027 г. са подобряването на детското здравеопазване, разширяването на профилактичните дейности и подкрепата за младите медицински кадри.
За изпълнението на политиките в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия са предвидени 25 793 900 евро. Други 86 041 800 евро са заложени за превенция и контрол на общественото здраве.
По-рано депутатите от здравната комисия одобриха на първо четене и проекта на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г.
Предстои бюджетните законопроекти да преминат през следващите етапи на парламентарното обсъждане, преди окончателното им приемане.