Честата консумация на нездравословни храни и подсладени напитки е свързана с по-лошо психично здраве, по-слаби когнитивни способности и по-ниски академични резултати при децата и юношите. Това показва ново изследване на учени от австралийския университет "Флиндърс".

Резултатите са публикувани в научното списание Current Nutrition Reports и се основават на систематичен преглед на 17 изследвания, проведени в Австралия сред деца и младежи на възраст от 1 до 19 години.

Учените установяват, че хранителните режими, включващи големи количества преработени храни, захар и продукти с висока калорийна стойност, но ниско съдържание на полезни вещества, са свързани с неблагоприятни резултати за психичното здраве и способността за учене.

В част от анализираните изследвания нездравословното хранене се свързва и с поведенчески проблеми, депресивни симптоми, по-бавни реакции и затруднения при изпълнението на задачи, изискващи памет и концентрация.

От друга страна, хранителните режими, богати на плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти, риба и бобови растения, са свързани с по-добри показатели за психично здраве, когнитивно развитие и представяне в училище.

Според водещия автор на изследването Зегейе Абебе Абитю ограничаването на нездравословните храни още в ранна възраст може да помогне за изграждането на трайни здравословни навици.

Изследователите подчертават значението на пълноценното хранене за растежа и развитието на децата. Според тях достъпът до качествена храна трябва да бъде насърчаван както в семейната среда, така и чрез училищни и обществени програми.

Учените обаче уточняват, че установената връзка не доказва пряко, че нездравословното хранене причинява психични проблеми или по-ниски оценки. Значителна част от разгледаните изследвания са наблюдателни, а някои използват данни от една и съща група участници.

Авторите настояват за допълнителни дългосрочни проучвания, които да изяснят по-точно влиянието на храненето върху развитието на мозъка и психичното здраве.

Според изследователите подобряването на хранителните навици от ранна възраст трябва да бъде приоритет на общественото здраве, а усилията следва да включват образователни кампании, по-добро училищно хранене и по-лесен достъп до здравословни продукти.