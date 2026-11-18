Заплатите на магистратите ще останат на досегашните си нива през 2027 г., но Министерството на правосъдието работи по изцяло нов модел на заплащане в съдебната система. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с представители на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи, съобщиха от ведомството.

Предвижда се новият модел да намали разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения на магистратите. По отношение на съдебните служители ще бъде извършен анализ на кадровата обезпеченост и възможностите за оптимизиране на разходите.

"90% от бюджета на съдебната власт е предназначен за заплати. Досегашните придобивки няма да бъдат намалявани - нито за съдии, нито за прокурори, следователи или съдебни служители", заяви Найденов.

Министърът обясни, че за да се пристъпи към увеличаване на възнагражденията, трябва да бъдат намерени вътрешни механизми за оптимизиране на разходите. Сред обсъжданите варианти е въвеждането на процентно съотношение между най-ниските и най-високите заплати в системата.

Представителите на съсловните организации се обединиха около позицията, че магистратите могат да преминат през трудната в бюджетно отношение 2027 г. без увеличение на заплатите, но възнагражденията на съдебните служители трябва да бъдат актуализирани спешно.

От Асоциацията на прокурорите в България настояват за цялостна реформа, която да обвърже финансирането с реалната натовареност, организацията на труда и качеството на правосъдието. Според организацията промените трябва да включват мерки за задържане на квалифицираните кадри, премахване на дублиращите се дейности и ефективна дигитализация.

По време на срещата беше поставен и въпросът за незаетите щатни бройки в съдебната система. Атанас Атанасов от Съюза на съдиите в България посочи необходимостта Висшият съдебен съвет да анализира незаетите позиции на съдии и съдебни служители, за да бъдат установени възможности за икономии.

Обсъдени бяха и предложенията за изменения в Закона за съдебната власт. Найденов съобщи, че предстои анализ на становищата, постъпили по време на общественото обсъждане, приключило на 16 ноември.

Сред основните теми в законопроекта са командироването, защитата на магистратите, които все още не са придобили несменяемост, и конкурсните процедури. Според министъра реформата трябва да бъде осъществена чрез институционален диалог с Висшия съдебен съвет.

Представителите на съсловните организации заявиха готовност да участват в работните групи на Министерството на правосъдието за изработването на устойчив модел на заплащане и по-ефективно разпределение на ресурсите в съдебната система.